Le chat des forêts norvégien était l’animal préféré des Vikings

Les chats des forêts norvégiennes, mieux connus sous le nom de “Scogkatts” ou “Weiges”, étaient l’un des animaux les plus importants pour la littérature et l’histoire de l’ère Viking en Norvège.

Ces chats se caractérisent par leurs cheveux longs particuliers et leur personnalité qui doit être forte et dure, ce sont généralement des chats très grincheux, mais d’un autre côté, ce sont des chats très gentils et fidèles.

C’est à cause de ces caractéristiques que les Vikings les ont adoptés comme leur animal de compagnie préféré. La légende raconte qu’il y a environ 4000 ans, cette race existait déjà en Scandinavie, de manière très sauvage.

Des milliers d’années plus tard, les Vikings norvégiens ont collecté plusieurs «Scogkatts» lors d’un voyage en Grande-Bretagne pour les ramener chez eux.

Là, ils les ont formés à devenir leurs compagnons et à aider à la chasse des souris qui vivaient dans leurs maisons. Progressivement, les “Scogkatts” se sont croisés avec d’autres chats de la région et leur population augmentait.

Beaucoup de chats forestiers norvégiens vivaient libres et sauvages dans les forêts de la région; mais chaque ferme de la région en avait au moins une, car cette race est devenue l’une des meilleures entreprises car elle offrait de l’affection, du plaisir et semblait parfaitement comprendre les conversations humaines.

Sans aucun doute, les “Scogkatts” sont de très beaux chats. Ils viennent vivre environ 15 ans, pèsent entre 7 et 9 kilos, ont des touffes dans les oreilles, comme celles du lynx et ont également un sous-poil laineux et dense qui aide à la résistance au froid et à l’humidité. De plus, son manteau extérieur long et soyeux lui donne une touche d’élégance.

On dit que ces chats sont devenus l’animal préféré des Norvégiens parce qu’ils sont en bonne santé, très intelligents et sympathiques, et ils sont également de meilleurs grimpeurs que le reste des félins.

Cependant, pendant la Seconde Guerre mondiale, cet animal a été mis en danger. Heureusement, plusieurs éleveurs norvégiens en ont sauvé beaucoup, mais ils ont découvert qu’avec la guerre, la race a contracté des changements consanguins qui sont revenus aux chats de la forêt norvégienne, animaux sensibles aux maladies cardiaques et rénales.

Au fil des ans, certains vétérinaires ont travaillé sur des tests génétiques sur ces animaux pour les aider à réduire leurs maladies et à favoriser leur reproduction.

De nos jours, il est courant de rencontrer ces chats dans des pays européens comme la Norvège, la Suède et la France. Sans aucun doute, c’est une course qui restera l’un des favoris pour son grand caractère.

