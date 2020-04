Le chauffeur d’aujourd’hui est licencié pour la faute grave de la productrice Magda Rodríguez

Le chauffeur d’aujourd’hui est licencié pour faute grave contre la productrice Magda Rodríguez | Instagram

Le fameux chauffeur Le programme du matin de la Chaîne des étoiles a été renvoyé pour avoir manqué de respect à la productrice du même programme Magda Rodríguez en l’appelant Naca.

Le programme est en cours vague de critiques et a provoqué une grande controverse après qu’il a été révélé que l’un des collaborateurs avait été renvoyé pour avoir commis un faute grave produit par la productrice Magda Rodríguez.

Luis Magaña Il a été exclu de la célèbre émission matinale Hoy, selon des sources proches de la société, car le producteur n’a pas aimé le commentaire qu’il a fait contre elle alors que les preuves ont été effacées.

La preuve porte sur un audio quel était gravure, où il parle mal de Magda et comment elle fait mal son travail.

Au début, il y avait rumeurs juste un sanction qui consistait en un suspension pendant quelques jours, mais à la fin, il a été révélé que il a été renvoyé et a perdu son emploi dans le programme.

Il a dit que Magda Rodríguez était une naca qui voulait la plus récente pour son programme, que cette saison était la plus récente d’aujourd’hui et qu’il n’était pas habitué à travailler de cette façon “, a avoué la source.

Le conducteur a réalisé que la conversation avait été enregistrée, donc l’a enlevé sans penser qu’il y aurait un quelconque soutien.

Malheureusement l’enregistrement entre les mains du producteur qui est immédiatement allé le voir pour lui demander ce qui s’était passé et ses paroles.

Luis ne savait pas comment répondre à l’affaire et Televisa lui a demandé à Rodríguez qui dites adieu à votre programme pour le manque de respect envers elle.

Avec presque tout le monde, il s’entendait mal parce qu’il est très diva, il se sentait comme un autre conducteur et la vérité est qu’il était simplement un reporter, il a pris des notes de couleur et c’est tout “, a avoué quelqu’un du programme.

En dépit du fait que le licenciement serait dû à des critiques du producteur, il serait également dû au fait que matériel effacé qu’il appartenait à la société Televisa sans aucun autorisation.

