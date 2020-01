Le chef Ben partage une chose folle Les chefs de yachts à voile doivent parfois faire

Le chef Ben Robinson de Under Deck Mediterranean a partagé son point de vue sur ce à quoi le chef Adam Glick pourrait faire face sous le pont Sailing Yacht. Robinson et Glick étaient tous deux le chef du yacht sur le pont inférieur Med. Maintenant, les chefs ont quelque chose en commun – ils ont tous les deux été chefs sur un voilier.

Jennice Ontiveros, Ben Robinson | Virginia Sherwood / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Bravo a récemment rattrapé Robinson et lui a demandé s’il avait des conseils pour Glick. Alors qu’il a dit que Glick n’avait besoin d’aucun conseil, il a partagé une chose folle qu’il a dû faire quand il était chef de yacht à voile. Les aperçus du bateau à voile sous le pont montrent déjà que Glick a quelques nouveaux défis auxquels il n’a pas été confronté sur le pont inférieur.

Un grand changement est que lorsque les voiles montent, le voilier s’incline (appelé talon), ce qui signifie que les casseroles, les poêles et la nourriture peuvent voler dans la cuisine. Alors, qu’est-ce que Robinson a dit qu’il avait l’habitude de faire quand le yacht à voile était sur le talon?

Robinson s’était attaché à la cuisinière

Robinson a révélé que lorsqu’il était chef sur le plus grand voilier au monde, il devait se lier à la cuisinière parce que le bateau s’inclinait si radicalement sur le côté. «Parfois à 45 degrés», décrit-il. “C’est dur. Vous devez en fait vous attacher à la cuisinière pour ne pas tomber dans l’évier! “

Sailing Europe suggère que les voiliers commandent un «poêle à cardan qui reste horizontal lorsque le bateau bascule d’avant en arrière». Qu’est-ce qu’un poêle à cardan? Selon West Marine, «le poêle peut basculer d’avant en arrière sur deux points de pivot afin qu’il s’incline et reste de niveau même lorsque le bateau ne l’est pas. Cela aide à empêcher les casseroles et les poêles de glisser pendant que le bateau est en train de s’incliner ou de bouger. Les réchauds à moteur ne sont généralement pas à cardan. »

Même ainsi, les chefs de yacht à voile doivent être conscients de la nourriture et des outils dans la cuisine. “Tout doit être verrouillé”, a appris Glick et partagé dans un original numérique Bravo. «Mes poubelles, mes couteaux. Les tomates rouleront juste du comptoir. Ce n’est pas un navire stabilisé. »

Robinson était le chef du plus grand voilier au monde

Robinson a partagé qu’il était le chef cuisinier d’Athéna, le plus grand voilier au monde. Il a travaillé sur le majestueux yacht à voile avant le pont inférieur, qui avait un équipage de 28 personnes.

Selon Superyachts.com, le super yacht à voile de 300 pieds (plus) a pris quatre ans à créer et est en fait en vente pour 45 millions de dollars. Athena navigue à une vitesse plus rapide que la plupart des yachts à moteur à 19 nœuds lorsqu’il est à la voile.

Athena peut accueillir jusqu’à 10 personnes dans l’espace de cinq chambres. Cela comprend une cabine principale, une chambre avec lits jumeaux et trois chambres avec lits doubles. Le voilier dispose également d’un certain nombre de salons, à l’intérieur du yacht et sur le pont.

Bien qu’un peu plus petit, le Parsifal III est un yacht à voile de luxe de 180 pieds qui sera présenté sur le yacht à voile sous le pont. Le Parsifal III peut accueillir jusqu’à 12 personnes et dispose d’équipements similaires à la plupart des yachts à moteur présentés sur le pont inférieur.

Les premiers ministres de Yacht à voile sous le pont le lundi 3 février à 21 h / 20 h central uniquement sur Bravo.