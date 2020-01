Le chef d’orchestre taquine Joaquin Phoenix pour «avoir une fente labiale»; déjà excusé

L’un des noms qui a sonné ces derniers mois est celui de Joaquin Phoenix, et ce n’est pas pour moins parce que sa performance dans Joker le conduit à jouer dans les prix les plus prestigieux d’Hollywood. Bien qu’il attire l’attention pour ses excellentes interprétations et pour le physicien, il semble qu’il y ait d’autres personnes fixes qui trouveront toujours n’importe quel défaut pour se moquer de lui.

Il s’avère que un présentateur nommé Wendy Williams –Qui mène son propre programme du matin–, Je parlais de l’acteur Walk The Line, en se concentrant particulièrement sur son apparence physique. D’abord, il a commencé à dire qu’il avait un look magnifique et pénétrant, mais d’un moment à l’autre, il est passé de s’aventurer à faire des commentaires de dame romantique à se moquer de l’acteur, parce qu’il a mentionné que la marque que Joaquin avait sur sa moustache était parce qu’il avait une fente labiale (ce qui n’est pas vrai) et quand il a été rasé, il était possible de voir, et même fait une terrible imitation.

Pendant 10 secondes, elle a utilisé son doigt pour imiter une fente labiale pendant que le public riait. Imaginez comment mon enfant de 5 ans le prendrait s’il le voyait? @WendyWilliams

Je n’en parle que parce que je suis personnellement informé et éduqué sur le sujet. #bebetter Travaillez Twitter pic.twitter.com/whfBbCVZE4

– Matt Groark (@groarkboysbbq) 8 janvier 2020

Biensûr que cette «blague» (au-delà de faire référence à Phoenix) Cela n’a pas été bien vu par le public, car sur Twitter il a plu des commentaires super négatifss. Après avoir terminé son programme et après avoir consulté l’oreiller, Wendy Wiliams a partagé un message dans lequel elle s’est excusée auprès de toutes les personnes aux lèvres fendues pour le commentaire malheureux (et même agissant) qu’il a osé.

“Je pensais … je veux m’excuser auprès de la communauté divisée (en référence aux personnes souffrant de fente labiale, notre programme fait un don … pour aider et soutenir cette communauté”, C’est ce que Williams a dit, même si cela n’a pas du tout calmé le public.

. @ Bighill44 Nous pensons à Beau aujourd’hui alors qu’il est en chirurgie. Je tiens à m’excuser auprès de la communauté des fentes et en l’honneur de Beau’s, notre émission fait un don à @operationsmile et @AmerCleftPalate et encourage nos Wendy Watchers à en savoir plus et à soutenir la communauté des fentes.

– Wendy Williams (@WendyWilliams) 16 janvier 2020

L’une des personnes qui s’est plainte immédiatement de ce fait plutôt triste était la chanteuse et actrice Cherqui, voyant la moquerie que Williams avait faite à la télévision il se demanda si des excuses suffisaient pour les commentaires si gachos qu’il s’aventura.

FAIT UNE APOLOGIE POUR CE PIC.twitter.com/Su0OHB8hTG

– Cher (@cher) 16 janvier 2020

Jusqu’au moment, Joaquin Phoenix n’a rien dit et la vérité est que nous ne croyons pas qu’il le fasse, parce qu’il ne se soucie pas de ce genre de taquineries. C’est à des moments comme celui-ci que l’on se rend compte que des personnages comme Arthur Fleck peuvent naître grâce à ce genre de chose, il semble qu’il n’ait pas vu le film.