Le chef du Conseil européen de la science démissionne après avoir rejeté son plan contre le coronavirus

De la salle de presse

Journal La Jornada

Samedi 11 avril 2020, p. 8

Je suis profondément déçu de la réponse européenne à Covid-19, a écrit le président du Conseil européen de la recherche (CER), Mauro Ferrari, dans un communiqué publié mercredi dernier dans le Financial Times.

Dans le document, Ferrari a rendu publique sa démission immédiate de l’ERC, après avoir échoué à organiser un programme scientifique à grande échelle pour lutter contre Covid-19. Sa proposition a été rejetée par Bruxelles, si bien que le nanoscientifique a annoncé au président de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sa démission trois mois seulement après sa prise de fonction en tant que plus grande institution scientifique de l’Union européenne.

Ferrari a critiqué le manque total de coordination des politiques de santé entre les États membres, l’opposition récurrente à des initiatives de soutien financier cohérentes, la fermeture unilatérale et généralisée des frontières et l’ampleur marginale des initiatives scientifiques synergiques.

Le porte-parole de la Commission européenne, Johannes Bahrke, a indiqué que “la commission a regretté la démission du professeur Ferrari à ce stade précoce de son mandat … et en cette période de crise sans précédent dans laquelle le rôle de l’UE est essentiel”.

Selon sa lettre, le scientifique italo-américain voulait mettre en place un programme de lutte contre la maladie, qu’il considérait comme une tragédie aux proportions sans précédent.

Je pensais que dans des moments comme ceux-ci, les meilleurs scientifiques du monde devraient disposer de ressources et d’opportunités pour lutter contre la pandémie, avec de nouveaux médicaments, de nouveaux vaccins, de nouveaux outils de diagnostic, de nouvelles approches scientifiques dynamiques du comportement pour remplacer le Des institutions souvent impromptues de dirigeants politiques, a écrit Ferrari.

Le même jour, le Conseil européen de la recherche a publié sa propre déclaration à ce sujet. Le professeur Ferrari a montré un manque total d’appréciation pour la raison d’être de l’ERC pour soutenir une excellente science frontalière, conçue et mise en œuvre par les meilleurs chercheurs d’Europe.

Selon le document de l’ERC, Ferrari a également manqué de nombreuses réunions importantes de la Commission, a essayé de promouvoir ses propres idées à travers des initiatives personnelles et a été impliqué dans des projets commerciaux et universitaires qui concurrençaient la charge de travail de l’institution. .

Concernant la proposition rejetée décrite par Ferrari dans sa lettre, l’ERC a assuré dans sa réponse que nous ne soutenons pas une initiative spéciale car ce n’est pas notre mission, et la direction générale de la recherche et de l’innovation de la Commission, avec laquelle nous sommes liés, était déjà très actif dans le développement de nouveaux programmes pour soutenir cette recherche par les canaux appropriés. Selon l’ERC, il y a plus de 50 projets en cours ou achevés pour un total d’environ 100 millions d’euros pour lutter contre la pandémie de Covid-19.

Pour conclure sa lettre, Mauro Ferrari a estimé que les temps exigent des actions décisives, ciblées et engagées. Il a également assuré qu’il reviendrait dans les tranchées pour lutter contre le Covid-19, avec de réelles ressources et responsabilités, loin des bureaux de Bruxelles, où mes talents politiques sont clairement insuffisants, et encore une fois au service véritable de ceux qui ont besoin de nouvelles solutions. médical.

