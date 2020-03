Le chef Keef dit que le cousin Fredo Santana n’est pas mort de maigre

La cause officielle de décès de Fredo Santana était une crise provoquée par une maladie cardiovasculaire.



La mort inattendue de Fredo Santana, le cousin aîné du rappeur de Chicago Chief Keef, a naturellement surpris les fans de hip-hop. Alors que le joueur de 27 ans était franc au sujet de ses difficultés avec la toxicomanie – en particulier Xanax et Lean – l’étendue de ses dommages pour la santé n’était pas claire. Le rappeur souffrirait d’une insuffisance hépatique et rénale, et sa crise mortelle a été causée par une maladie cardiovasculaire qui aurait été provoquée par sa consommation de drogue. À leur tour, les fans ont rapidement blâmé le sirop contre la toux à la codéine pour la mort de Fredo Santana, mais le chef Keef veut que tout le monde cesse de faire cette supposition.

S’adressant à Twitter, le chef de la légende de Chicago, âgé de 24 ans, a souhaité que les gens cessent de diffuser de la désinformation sur la mort de son cousin.

“N *** comme disent que mon cousin est mort de maigre à nouveau et il n’a pas je putain de battre leur cul”, a écrit Keef.

Comme indiqué précédemment, les maladies cardiovasculaires ont été considérées comme la cause officielle de décès de Fredo Santana, et non comme une toxicomanie. Ainsi, dire qu’il est décédé en conséquence directe du maigre serait mal informé. Cependant, il est clair que la consommation de drogues par Santana n’a pas amélioré son état de santé.

Fredo Santana est décédé à 27 ans le 19 janvier 2018. Son héritage continue de vivre comme l’une des figures les plus en vue du rap de forage underground de Chicago.

Johnny Nunez / WireImage / ..