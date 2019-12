Le chef Keef s'est trompé pour un Rocky $ AP par un fan désespéré mendiant pour une poignée de main

Tout est possible chez Rolling Loud!

Entre A $ AP Rocky, le chef Keef et Travis Scott, il semble qu'il y ait beaucoup de gens dans le monde qui ne sont pas en mesure de différencier les trois les uns des autres. Il y a eu des cas où ils ont été faussement identifiés les uns aux autres dans le passé avec des extraits de ces cas viraux. Il semble que cela ne se terminera probablement pas de sitôt non plus. Apparemment, un fan "$ die-hard" de A $ AP Rocky essayait vraiment de rencontrer son idole mais le problème est qu'elle suppliait de serrer la main du chef Keef.

Steven Ferdman / . Au cours du week-end, le chef Keef a joué au Rolling Loud Los Angeles où A $ AP Rocky a servi de tête d'affiche. Alors que le chef Keef gérait ses affaires et interagissait avec les fans lors de la fête, il y avait un fan en particulier qui était tout à fait convaincu qu'il était A $ AP Rocky. On entend une fille crier «A $ AP» au chef Keef avant que la caméra ne tourne et qu'elle semble se serrer dans ses bras. "A $ AP Rocky, s'il vous plait! Salut! Salut! Je suis ravi de vous voir", dit-elle au chef Keef qui a entendu crier: "Je suis ravie de vous voir" de loin. "Puis-je vous serrer la main? S'il vous plaît, mec?! A $ AP, s'il vous plaît?!" Après que le chef Keef et son équipe se soient éloignés, la déception frappe et elle soupire, "Bon sang" et envoie un baiser à la caméra. À ce stade, on ne sait pas si quelqu'un lui a jamais dit qu'il s'agissait en fait du chef Keef. Sinon, j'espère que ce message vous trouvera bien. Regardez le clip autour de la marque 27:40. [embarqué] https://www.youtube.com/watch?v=5_1QD-9jopA [/ embarqué]