Le Chef Show Volume 3 arrive sur Netflix en février 2020

Jan Favreau et Roy Choi ont concocté un autre excellent cours pour The Chef Show dans le volume 2. Avec une gamme de plats délicieux, des plaisanteries et des invités célèbres, The Chef Show a facilement été l’un des originaux les plus divertissants et les plus regardables de 2019. Mais est le Chef Show de retour pour le volume 3? La réponse est oui et il arrivera sur Netflix en février 2020!

Le Chef Show a été inspiré par le film de 2014 de Jon Favreau du même nom Chef. En préparation et pendant la production du film, Favreau a été coaché ​​par Roy Choi. Bien que le film n’ait pas été le plus grand succès commercial de la carrière de Favreau, il a été très apprécié par les critiques, et pour les amateurs de cuisine, c’est un incontournable. Nous avons rassemblé ici une liste complète des recettes réalisées par l’émission.

Avec un amour mutuel de la nourriture entre les deux amis, cela les a inspirés à créer une série où ils peuvent expérimenter des recettes, discuter et cuisiner des aliments, et également collaborer avec certains des meilleurs du monde culinaire. Sans parler de nombreux amis célèbres avec qui cuisiner aussi.

Statut de renouvellement Netflix de The Chef Show Volume 3

Statut de renouvellement officiel de Netflix: Renouvelé (Dernière mise à jour: 22/01/2020)

Compte tenu de la popularité de la série, Jon Favreau et le chef Roy Choi, nous nous attendions à une nouvelle saison, cependant, comme pour la plupart des séries docu, nous n’obtenons pas de confirmations officielles sur les renouvellements jusqu’à ce que la date de sortie soit annoncée. Heureusement, il ne semble pas que l’attente entre les saisons soit longue, la saison 2 étant sortie en septembre 2019 quelques mois seulement après la sortie de juillet 2019 pour la saison 1.

Malgré des horaires chargés, Jon Favreau sera de retour pour une troisième saison.

Quand la saison 3 de The Chef Show sera-t-elle sur Netflix?

Grâce au calendrier Netflix de février 2020, nous savons maintenant que la saison 3 de The Chef Show devrait sortir sur Netflix le 19 février 2020.

Comment les abonnés ont-ils pris le The Chef Show?

Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi The Chef Show a gagné en popularité si rapidement.

La nourriture et le streaming vont de pair. Naturellement, voir les délicieux plats préparés ferait de l’eau à la bouche.

ce n’est probablement pas intelligent de regarder The Chef Show avant de se coucher parce que maintenant je veux jeter dans la cuisine! @ChefRoyChoi & @Jon_Favreau le soutiennent avec un autre volume de leur show délicieusement génial sur @netflix! 😘👌 #theChefShow 👨🏻‍🍳

– 8oh8 (@ antman8o8) 16 septembre 2019

Merci @netflix, @Jon_Favreau et @ChefRoyChoi pour The Chef Show. Une si belle pièce, merveilleuse et authentique, comme traîner dans la cuisine avec des amis brillants. J’étais tellement ravi quand @dave_filoni est arrivé!

– Geoffrey Long (@geoffreylong) 15 septembre 2019

Avez-vous hâte de voir un autre volume de The Chef Show sur Netflix? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!