Le chemin du retour sur les plateformes numériques tôt!

Warner Bros. plonge dans sa bibliothèque théâtrale pour une autre première version de la plate-forme numérique au milieu de la fermeture du théâtre national sous la direction de Ben Affleck Le chemin du retour devrait sortir sur les plateformes VOD le 24 mars, deux semaines après sa sortie en salles. Cliquez ici pour pré-commander Le chemin du retour maintenant!

CONNEXES: Sony publie tôt Bloodshot sur les plateformes numériques

“Avec un public largement incapable de visionner des films en salles dans les circonstances actuelles, nous avons décidé d’offrir l’alternative de propriété numérique précoce de nos titres actuellement sortis aux personnes à la recherche d’excellentes options de divertissement”, a déclaré Toby Emmerich, président du groupe de cinéma Warners. dans un rapport. “Donc, même si nous restons de grands fans de l’expérience théâtrale et espérons que le public pourra retourner dans les cinémas dans un proche avenir, nous comprenons que ce sont des temps difficiles et que proposer cette option est tout simplement logique.”

La décision de sortir le film sous forme numérique intervient alors que le studio a récemment augmenté les débuts en ligne de Oiseaux de proie et Just Mercy au 24 mars, tandis que son compatriote Sony a augmenté Injecté de sangDébuts de STX, Les messieurs et Disney Frozen II, tandis qu’Universal a publié La chasse et L’homme invisible tôt et envisagent de libérer Trolls World Tour simultanément en ligne et au cinéma en avril.

Le drame sportif, qui a frappé les salles le 6 mars, a reçu de nombreux éloges de la part des critiques et du public, dont la plupart soulignent la performance d’Affleck pour ses éloges, mais au milieu des fermetures de théâtre, le film a dû faire face à une bataille difficile au box-office, actuellement assis à un brut mondial de 14,6 millions de dollars sur un budget de 25 millions de dollars.

Pendant ce temps, je pense à nos plus vulnérables – les enfants qui n’ont pas accès aux repas dont ils dépendent, les amis et la famille qui sont confrontés à des interruptions de travail, les personnes âgées et les familles à faible revenu. Rejoignez-moi pour soutenir @FeedingAmerica: https://t.co/4Cl6Dz2DNX

– Ben Affleck (@BenAffleck) 15 mars 2020

CONNEXES: Ben Affleck jouera dans le thriller hypnotique de Robert Rodriguez

Dans Le chemin du retour (aussi connu sous le nom Retrouver le chemin du retour), Jack Cunningham (Affleck) a eu une vie remplie de promesses. Au lycée, il était un phénomène de basket-ball avec une bourse universitaire complète, quand soudain, pour des raisons inconnues, il s’est éloigné du jeu, perdant son avenir. Aujourd’hui, des années plus tard, Jack descend en spirale, déclenché par une perte indicible, et se noie dans l’alcoolisme qui lui a coûté son mariage et tout espoir d’une vie meilleure.

Lorsqu’on lui demande d’entraîner l’équipe de basket-ball à son alma mater, qui est tombé loin depuis ses jours de gloire, il accepte à contrecœur, ne surprenant personne plus que lui-même. Alors que les garçons commencent à se rassembler en équipe et à gagner, Jack a peut-être enfin trouvé une raison de confronter les démons qui l’ont fait dérailler. Mais suffira-t-il pour combler le vide, guérir les blessures profondes de son passé et le mettre sur la voie de la rédemption?

Gordon Gray, Jennifer Todd, Gavin O’Connor et Ravi Mehta ont produit le film, écrit par Brad Ingelsby. Robert J. Dohrmann, Brad Ingelsby, Kevin McCormick, Mark Ciardi, Aaron L. Gilbert, Jason Cloth, Kaitlyn Taaffe Cronholm et Madison Ainley ont été producteurs exécutifs.

Le chemin du retour met également en vedette Al Madrigal (École du soir), Michaela Watkins (Décontractée), Janina Gavankar (Vrai sang) et Glynn Turman (Bourdon).

ComingSoon.net recommande à tous les lecteurs de se conformer aux directives du CDC et de rester aussi isolés que possible pendant cette période d’urgence.