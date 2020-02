Le cheval de Toni Collette est né pour courir – / Film

Publié le mercredi 19 février 2020 par Ben Pearson

De temps en temps, un film arrive qui donne l’impression d’avoir été arraché à une autre époque, découvert parmi une pile de cartouches de film datant de vingt ans auparavant. Tel est le cas avec Cheval de rêve, un nouveau drame sportif familial mettant en vedette Toni Collette et Damian Lewis qui fait suite à leurs tentatives d’obtenir un cheval de course d’une petite ville pour rivaliser avec les cavaliers d’élite du Pays de Galles dans une compétition nationale. Si vous êtes à la recherche d’un nouveau film de sport qui ressemble à un rappel des années 1990 ou du début des années 2000, ou si vous souhaitez entendre l’accent gallois hardcore de Toni Collette, assurez-vous de consulter la nouvelle bande-annonce ci-dessous.

Dream Horse Trailer

Les gens utilisent beaucoup cette expression, mais ils ne les font vraiment plus comme ça. J’ai pris une projection de cela au Sundance Film Festival le mois dernier, et dans ma critique, je l’ai appelé «un très beau film». Voici un extrait:

Le script n’ajoute rien de nouveau à la formule du film sportif – vous pouvez voir tous les développements majeurs de l’intrigue provenant de la stratosphère – mais[réalisateur[directorEuros] LynL’exécution de ces idées alimente le film grâce à son tracé prévisible. Il a déjà réalisé des épisodes de Daredevil et His Dark Materials, et bien qu’il n’y ait rien de trop inventif dans Dream Horse – il s’agit principalement d’un drame simple et simplement tourné – il y a un travail de caméra dynamique dans les scènes de course qui propulse le cinéma à un niveau supérieur. Des prises de vue plongeantes établissent la disposition des grappes de chevaux pendant les courses et vous aident à suivre Dream Alliance tout au long de ses manœuvres, et les prises de vue qui semblent être montées sur le côté du cheval montrent la perspective la plus viscérale, presque à la première personne, de ce que c’est que de galoper à l’intérieur ce pack à vitesse maximale.

Vous pouvez avoir un petit aperçu de ces types de plans autour de la marque 2:13 de la bande-annonce. Chose intéressante, le film est basé sur une histoire vraie qui a été couverte dans un documentaire de 2015 intitulé Dark Horse, qui a également joué au Sundance Film Festival. Si vous ne vous occupez pas des spoilers pour ce qui s’est passé dans la vie réelle (et l’un des plus grands conflits de Dream Horse, qui est retenu de sa bande-annonce), vous pouvez consulter la bande-annonce de Dark Horse ci-dessous:

Voici le synopsis officiel de Dream Horse:

Le film raconte l’histoire vraie de Jan Vokes, (nominé aux Oscars Toni Collette), caissier et barman gallois, qui décide d’élever et d’élever un cheval de course. Elle persuade ses voisins et amis de contribuer financièrement au projet. Le plan d’investissement improbable du groupe porte ses fruits alors que le cheval monte dans les rangs et les met en course pour le championnat national.

Dream Horse vient de sélectionner des théâtres sur 1 mai 2020.

