Le chevalier noir se lève et l’acteur des extraterrestres Jay Benedict décède d’un coronavirus

Acteur Jay Benedict est décédée de complications dues au coronavirus COVID-19.

La nouvelle du décès de Benoît vient de son agence, TCG Artist Management, qui a confirmé la triste nouvelle sur Twitter, en écrivant:

C’est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de notre cher client Jay Benedict, qui a perdu cet après-midi sa bataille contre COVID-19. Nos pensées vont à sa famille

L’acteur de 68 ans est peut-être né en Californie, mais il a passé la majeure partie de sa vie au Royaume-Uni où il était connu pour ses rôles à la télévision couvrant près de quatre décennies. Certains de ses rôles les plus connus comprenaient le capitaine / major John Kieffer dans Foyle’s War, Dough Hamilton dans le feuilleton Emmerdale, Frank Crowe dans la minisérie Seven Wonders of the Industrial World et l’agent Becker dans Lilyhammer de Netflix.

Benedict a également eu une longue carrière dans les films et est apparu dans des films notables tels que Star Wars: A New Hope et The Dark Knight Rises, bien qu’il soit peut-être mieux connu sur grand écran pour son rôle de père de Newt, Russ dans l’édition spéciale du hit Aliens de James Cameron. Plus tard dans la vie, l’acteur a même commencé à apparaître comme les voix de certains personnages de jeux vidéo dans des titres comme Perfect Dark Zero et Spartan: Total Warrior.

Jay Benedict Il laisse dans le deuil son épouse Phoebe Scholfield, ses deux fils Léopold et Freddie et sa fille Alexis.

Quant au COVID-19, il a désormais infecté près de 1,3 million de personnes dans le monde et est responsable de plus de 70 000 décès. La pandémie a poussé la plupart des pays à adopter des directives strictes en matière de distanciation sociale et à interdire les voyages afin de réduire le taux de transmission du virus. Les États-Unis sont maintenant l’épicentre de l’épidémie avec plus de 335 000 cas et près de 10 000 décès, et la plupart des responsables de la santé déclarent que le pic du virus arrivera d’ici une semaine ou deux.

Restez à l’intérieur, lavez-vous les mains régulièrement et restez à l’écoute ici pour en savoir plus à mesure que la situation évolue.