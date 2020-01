Le chien de Mark Hamill n’aime pas passer du temps sur Internet

Mark Hamill est non seulement célèbre pour sa participation à la mythique saga Star Wars, mais il a également conquis des fans via ses réseaux sociaux. Il est généralement vu sur Twitter sur @HamillHimself sur les mèmes de la mode et parfois sur ses animaux de compagnie. Dans l’une de ses dernières vidéos vous voyez comment il essaie d’utiliser son ordinateur pendant que son chiot l’empêche, révélant que votre chiot n’aime rien qui passe du temps sur Internet.

Mark Hamill a partagé un clip sur son Twitter avec le message suivant: “Quelqu’un pense que je passe beaucoup de temps sur Internet.”

Mark Hamill devra peut-être passer plus de temps avec son animal de compagnie et moins sur Twitter. Bien que qui sache, qui sommes-nous pour vous dire quoi faire. J’espère que vous convenez que cela ne fait pas un chiot.

