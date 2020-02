Le ciel de minuit arrive sur Netflix cette année – / Film

C’est un tour Le ciel de minuit, un nouveau film du réalisateur George Clooney. Le film de Clooney se dirigera vers Netflix cette année, car tôt ou tard, tout le monde se tourne vers Netflix. Le film est une adaptation d’un livre de Lily Brooks-Dalton sur un scientifique essayant d’empêcher un groupe d’astronautes de rentrer chez eux. Clooney, Felicity Jones, et Kyle Chandler étoile.

Voilà une enveloppe! THE MIDNIGHT SKY, du réalisateur et star George Clooney, arrive plus tard cette année. pic.twitter.com/51aMNjelF9

– Netflix Film (@NetflixFilm) 21 février 2020

Netflix a environ 10 milliards de films originaux à l’horizon, et l’un d’eux est The Midnight Sky. George Clooney réalise le film, avec un scénario de l’écrivain Overlord Mark L. Smith. Le service de streaming a annoncé aujourd’hui que le tournage s’était terminé sur le projet et qu’il devrait arriver plus tard cette année. Le film est une adaptation du livre de Lily Brooks-Dalton, Good Morning, Midnight. Voici le synopsis du livre:

Augustin, astronome brillant et vieillissant, est consommé par les étoiles. Pendant des années, il a vécu dans des avant-postes éloignés, étudiant le ciel pour découvrir comment l’univers a commencé. Lors de sa dernière affectation, dans un centre de recherche de l’Arctique, la nouvelle d’un événement catastrophique arrive. Les scientifiques sont obligés d’évacuer, mais Augustin refuse obstinément d’abandonner son travail. Peu de temps après le départ des autres, Augustin découvre un mystérieux enfant, Iris, et se rend compte que les ondes sont devenues silencieuses. Ils sont seuls.

Dans le même temps, le spécialiste de la mission Sullivan est à bord de l’Ether lors de son vol de retour de Jupiter. Les astronautes sont les premiers êtres humains à plonger aussi profondément dans l’espace, et Sully a fait la paix avec les sacrifices requis d’elle: une fille abandonnée, un mariage terminé. Jusqu’à présent, le voyage a été un succès. Mais lorsque Mission Control devient inexplicablement silencieux, Sully et ses coéquipiers sont obligés de se demander s’ils rentreront jamais à la maison.

Clooney joue Augustine, tandis que Felicity Jones est Sully (à ne pas confondre avec le Sully qui a fait atterrir un avion sur l’Hudson après que certains oiseaux aient essayé de le baiser). Les autres membres de la distribution incluent Kyle Chandler, David Oyelowo, Demián Bichir, et Tiffany Boone.

Tout cela semble prometteur. J’aime surtout Clooney en tant que cinéaste – j’ai adoré Confessions of a Dangerous Mind and Good Night, et Good Luck, et j’ai pensé que The Ides of March était plutôt bon. Je n’ai jamais pris la peine de voir Leatherheads ou Monuments Men, car les deux n’étaient pas bien reçus. J’ai vu Suburbicon, cependant, et je pensais que c’était horrible. Avec un peu de chance, The Midnight Sky sera le film de rebond de Clooney.

