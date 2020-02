Le cinéaste d’Antlers Scott Cooper mettra en scène une tête pleine de fantômes avec Margaret Qualley

On dirait qu’Osgood Perkins est sorti en tant que directeur de Une tête pleine de fantômes, une adaptation de Paul TremblayRoman, comme le rapporte Deadline, Scott Cooper (Antlers) dirige maintenant.

Le site révèle également que Margaret Qualley (Il était une fois à Hollywood) sera la vedette.

Cooper, dit le site, travaille à la révision de la version actuelle du script.

«Lorsque la sœur aînée de Merry, âgée de 8 ans, montre des signes d’une affliction indéterminée et terrifiante, la famille Barrett se déchire lentement. Maintenant, 20 ans plus tard, Merry est confrontée au passé traumatisant de sa famille lorsque Rachel, une journaliste au passé hanté similaire, plonge dans l’affaire, faisant revivre Merry et reconsidérer les souvenirs dévastateurs de son enfance. »

Robert Downey Jr. est le producteur exécutif de l’adaptation.