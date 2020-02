Le cinéma de super-héros manque de sexe, selon David Cronenberg

Les films de super-héros ont repris le box-office depuis un certain temps et certains réalisateurs (grands réalisateurs) de la vieille garde ne sont pas d’accord avec cela. Le cas de Martin Scorsese est le plus connu, mais maintenant, le dérangeant et excellent David Cronenberg partage une certaine gêne devant ces films.

Selon une interview avec The Guardian, Cronenberg dit qu’il a certaines préférences pour le cinéma actuel et mentionne Julia Ducournau, Xavier Dolan et Denis VilleneuveCependant, il n’est pas très satisfait des résultats des films de super-héros. Surtout parce que:

«Ces films de super-héros sont asexués. Pour moi, le cinéma c’est le sexe: le cinéma est fait pour le sexe, cela ne fait aucun doute. »

Toujours controversé, toujours controversé, c’est une affirmation qui va sûrement soulever quelques sourcils au-delà des amoureux du MCU et du DC. Mais ce n’est pas la seule déclaration qui souligne le manque de désir dans ces films, à l’époque, Pedro Almodóvar a déclaré que “La sexualité ne semblait pas exister pour ses personnages”.

Pensez-vous que Cronenberg et Almodóvar ont raison?

