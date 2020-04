Le cinéma en voiture revient en quarantaine avec ‘Azotea Coyote’

Mexico.- La Journée des enfants approche et vous devez faire preuve de créativité pour compenser les petits # QuédateEnCasa et profiter de certains des titres pour enfants de Diamond Films México, que vous pouvez trouver sur diverses plateformes numériques.

Poupées laides. Extraordinairement laid

Il y a de nombreuses années, des poupées ont été créées pour donner du bonheur à tous les enfants du monde. Les plus beaux vivent dans une ville magique où tout est parfait. En revanche, les Uglydolls, les animaux en peluche imparfaits, vivent à Feolandia, un monde dans lequel personne ne les juge et dans lequel ils se sentent heureux et protégés. Mais que se passerait-il si ces deux mondes étaient unis?

Réalisateur: Kelly Asbury Distribution: Mario Bautista, Sofía Reyes et Tini Stoessel. (2016)

1 h 37 min

Valériane et la ville aux mille planètes

Au XVIIIe siècle, les agents de la Terre Valériane et Laureline sont envoyés par le ministre de la Défense pour explorer un nouveau monde au bord de la guerre civile afin de détecter s’ils constituent une menace potentielle pour la terre.

Réalisateur: Luc Besson Distribution: Cara Delevingne, Dane DeeHaan, Clive Owen et Ethan Hawke. (2017)

2 h 17 min

Cliquet et Clank

Ratchet est un jeune mécanicien qui rêve d’être un ranger galactique. Sa vie change lorsqu’il rencontre Clank, un petit robot doté d’une grande intelligence. Ensemble, ils arrêteront les plans du maléfique Drek, un extraterrestre qui vise à détruire la planète Tenemule.

Réalisateur: Jericca Cleland et Kevin Munroe (2016).

1 h 32 min

Paddington

Un jeune ours péruvien qui a une passion pour la culture britannique est envoyé à Londres par sa tante après une catastrophe, cependant, à son arrivée dans la ville, il se rend compte que ce n’est pas comme il l’avait imaginé et sa vie prend une tournure inattendue quand il se réunit à la famille Brown.

Réalisateur: Paul King Voix originales: Nicole Kidman, Sally Hawkins et Ben Wishaw. (2014)

1 h 35 min

Fou de noix 2

Un maire corrompu veut détruire un parc pour construire un parc d’attractions. Squirrel Surly et ses amis ne vont pas rester les bras croisés pour les regarder détruire le parc, ils vont se battre pour le préserver!

Réalisateur: Cal Brunker Distribution: Jasckie Chan, Isabela Moner et Will Arnett. (2017)

2 1 h 35 min

