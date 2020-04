Le cinéma fait avec smartphone fait son chemin sur le marché

▲ L’image correspond à une scène du film Unsane, enregistrée en 2018 avec un iPhone.Photo prise du Mobile Motion Film Festival

Mardi 14 avril 2020, p. 7

Au printemps 2019, l’écrivain et producteur britannique Steven Cutts s’est envolé pour Cannes pour la troisième fois au festival du film. En quittant l’avion, il a accepté de partager un taxi avec un jeune cinéaste indien impatient, Raj, qui venait de filmer un long documentaire sur un iPhone XS. Aucun n’avait d’argent. Ils ont bavardé et le premier a souhaité le meilleur au second, en supposant qu’il n’irait nulle part.

Deux ou trois jours plus tard, Cutts rencontra à nouveau Raj, maintenant au Marché du Film. Ce dernier avait vendu son documentaire pour 90 000 $, ce qui a laissé le Britannique à l’esprit. Peut-être que nous sommes très obsédés par le modèle actuel. Nous avons tous entendu parler de personnes enregistrant une pièce réussie sur un smartphone ou un smartphone. Mais est-ce possible, et même si c’était le cas, quelqu’un voudrait-il le voir?

C’est possible et c’est déjà fait: 2015 a été l’année de la percée pour les films sur smartphone. Le départ de Tangerine, filmé avec un iPhone 5S, bien qu’il puisse sembler obsolète, Sean Baker, le réalisateur, a réussi à assurer sa sortie, selon une interview au journal anglais The Independent.

La cinématographie sur smartphone est là pour rester, non seulement pour faire des films de qualité, mais aussi comme appareil de distribution. Les nouveaux et les anciens cinéastes prennent ce studio de cinéma dans leurs poches, a déclaré Elliot Grove, fondateur du Raindance Film Festival.

Envie d’essayer

Aujourd’hui, presque tout le monde peut produire son propre film de 90 minutes avec un ordinateur portable et un smartphone. Alors pourquoi ne pas le faire. Pourquoi pas, des gens comme Sam Mendes ou la BBC abandonnent leurs budgets gonflés et commencent à filmer par austérité? Indépendamment des compétences techniques de l’équipe, faire des films avec un petit budget est une forme d’art et la seule façon de le savoir est d’essayer.

Une inclination à penser différemment aide également. Le budget de Tangerine était d’environ 100 000 £. Il se concentre sur un groupe de prostituées travesties à Los Angeles. Les films sont à la fois voyeurisme et histoire, et dans celui-ci le monde qu’on est invité à observer est très riche en couleurs et en vie, à tel point que le réalisateur est capable de se distraire des carences du film et de l’absence quasi totale d’argent.

Les films à petit budget viennent rarement avec un nom familier, et il n’y a pas beaucoup d’action. Le cinéaste à gros budget qui réussit est une sorte de magicien qui attire son public avec une baguette magique et un assistant glamour.

De plus, les limites de l’équipement doivent être reconnues. Les caméras téléphoniques ont un problème fondamental: elles ne fonctionnent pas bien dans des conditions de faible luminosité et si vous souhaitez enregistrer quelque chose de substantiel, leur mémoire est limitée. Cela dit, les films à bas prix ont un avantage.

En supposant que vous souhaitez filmer sur un sujet très sensible, tel que les abus sexuels sur enfants, vous pouvez commencer à enregistrer le matin avec un smartphone.

Romance in NYC a été enregistré sur un iPhone 6 et sorti un an avant Tangerine. Son réalisateur, Tristan Pope, a trouvé son appareil photo parfait pour un petit film intime. L’absence d’équipement lourd lui a permis de filmer et de voyager de manière ordinaire. Les emplacements imprévus avec un smartphone se sont révélés être une version.

L’horreur, un genre attrayant

Dans cet esprit, il vaut probablement la peine de réfléchir un peu au genre avant de commencer à écrire dans une perspective commerciale. Il est bien connu que l’horreur est la plus rentable et la plus reconnue. Beaucoup des meilleurs réalisateurs s’y sont mis et c’est une tradition qui ne semble pas se terminer de sitôt. Comme la comédie romantique, l’horreur pourrait bien se prêter au cinéma sur smartphone, mais ce n’est pas encore fini.

Si vous n’avez pas de connexions ou pas assez d’argent, les films de micro-budgétisation sont idéaux pour faire le premier pas. Lorsque Cutts a rencontré l’acteur et réalisateur britannique James D’Val à Cannes, il a fait une observation: c’est plein de gars dans la quarantaine qui essaient de faire leur premier film, et il avait raison. Faire des films, c’est plus qu’aller à des réunions et prier pour que quelqu’un vous aide. Il arrive un moment où vous devez arrêter de parler et commencer à travailler, ce que font beaucoup de gens.

Trouver un auditorium pour un film à petit budget peut être encore plus difficile que de le filmer. Il y a quelques années, Cutts a réussi à terminer son premier long métrage, Adieu Marx, qu’il a enregistré avec un Canon 7, des objectifs corrects et un directeur de la photographie très professionnel. Lorsque l’écrivain et producteur a vu la coupe finale, il a décidé de s’envoler pour Cannes pour essayer de la vendre. Cependant, les gens du Marché du Film ne voulaient pas l’acheter, ce qui explique clairement: nous ne pouvons pas vendre une comédie romantique sans un nom connu.

Ils ont rendu son devedé sans même regarder la couverture. Ce qui ne veut pas dire qu’Adieu Marx a été un échec. Pour un film tourné dans environ trois semaines, ils ont finalement trouvé un agent et cela s’est plutôt bien passé dans les téléchargements. Ils se sont retrouvés avec un apprentissage: ils n’allaient jamais obtenir une première de film sans un nom connu au générique.

Plus qu’un processus technique

L’élimination des celluloïdes a ouvert un champ entier. Il y a plus d’imitateurs et de festivals de films à Spielberg que de jours de l’année. Essayer de se frayer un chemin à travers la foule devient de plus en plus difficile. Déjà sur le tournage d’Adieu Marx, Cutts était plus que conscient des faiblesses de son projet, qui semblait parfois impossible à cacher.

Nick Gilberg, son éditeur, a été en mesure de donner une finition professionnelle surprenante au produit où chaque moment de mauvaise action, d’écriture ou de réalisation a été effacé avec succès de l’écran. Bien sûr, tout film à gros budget souffre exactement des mêmes problèmes, mais pour les débutants, il est difficile de comprendre que le montage d’une bande est plus qu’un processus technique.

Il a autant d’art que de mouler un métier et nous ne sommes pas tous nés avec le même talent. Cutts essaie toujours de remettre Gilberg au travail sur l’un de ses projets, mais il a connu un tel succès que nous ne pouvons plus nous le permettre.

Le film Unsane de Steven Soderbergh a été tourné en 2018 sur un iPhone et a suscité des critiques convaincantes. Pour certains avec l’industrie de la location de caméras, il peut sembler que le script aurait dû être tourné avec une caméra professionnelle, mais quand vous regardez attentivement, l’histoire change.

Soderbergh a parlé du sentiment de libération qui vient de l’enregistrement avec un téléphone. Le cinéaste n’utilise pas d’iPhone parce qu’il le peut, il le fait parce que c’est chic.

Ne faites pas l’erreur de penser que les ingrédients sont ce qui fait une grande œuvre d’art. En fin de compte, il n’y a qu’une seule prise sur Tangerine qui a été jugée inférieure, et il y a beaucoup plus dans les films que beaucoup d’argent, d’effets spéciaux et d’ego imposants. Les nouvelles technologies ont ouvert le marché et sont là pour le prendre.

