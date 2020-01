Le cinglé dans la saga du jeu

L’un des grands chocs de ma vie de joueur a probablement été de découvrir que le jeu que je connaissais sous le nom de Final Fantasy II était en fait le IV et que le II n’a quitté le Japon que des années plus tard. Quand je pouvais jouer quelque chose, c’était très clair pour moi: c’est le mouton noir, le cinglé de la saga.

Nous recommandons également: Final Fantasy I: Et c’est ainsi que tout a commencé

Comme je l’ai commenté, Final Fantasy II n’a officiellement atteint ce côté du monde qu’au 21e siècle. Beaucoup d’entre nous ont grandi en croyant qu’après moi, j’ai suivi le jeu qui est arrivé à SNES. La surprise a été de découvrir que ce n’était pas le cas et qu’avant cette livraison, il y avait deux matchs NES qui ne voyaient aucune lumière en Occident.

Heureusement, Internet est arrivé, et avec lui, les fans ont eu la volonté, le temps et l’énergie de nous donner des traductions, mais surtout des émulateurs avec leurs roms. C’est ainsi que beaucoup d’entre nous ont pu essayer le vrai Final Fantasy II.

Final Fantasy II, le cinglé

Dans un instant, je développerai les raisons pour lesquelles je considère ce jeu comme le cinglé. Il y a de nombreux facteurs que je développerai. Et que l’apparence du jeu est très similaire à celle de Final Fantasy I, mais elle est sombre. Plus sombre que l’on pourrait imaginer dans un jeu NES ou 8 bits. On retrouve constamment des personnages qui souffrent de malheurs ou qui sont au bord de la mort. C’est un changement de ton par rapport à son prédécesseur. De plus, le gameplay est unique dans la série, entre autres détails.

L’histoire

Contrairement à son prédécesseur, qui est un voyage de recherche et de recherche, Final Fantasy II a une histoire plus complexe. C’était quelque chose d’innovant pour l’époque. Autrement dit, une suite qui n’a pas les personnages ou les lieux de son prédécesseur? C’était au moins intéressant.

L’empire s’empare lentement du monde, et nos protagonistes sans trop de personnalité sont recrutés pour les combattre et les empêcher d’atteindre leur objectif macabre. Au fur et à mesure que nous nous déplaçons de ville en ville, nous avons un casting qui tourne au quatrième membre de notre équipe. Des prêtres, des pirates, des dragons, des chevaliers la traversent. Nous piloterons un avion, Leviathan (qui fait sa première apparition dans la saga) va nous dévorer et lutter contre de nombreuses créatures désagréables sur notre chemin pour vaincre l’empereur maléfique.

C’est un jeu qui respire le désespoir et le désespoir. Par erreur, vous sentez qu’il n’y a aucun moyen que le combat de nos héros se termine favorablement. Il s’agit d’un changement radical par rapport à Final Fantasy I.

Personnages

Nos quatre rebelles sont Firion, un gentleman de Fynn et le principal protagoniste; Maria, un bon archer mais un ennemi féroce de l’empire; Guy, un moine qui parle aux animaux et Leon, un chevalier noir, un chevalier noir comme Cecil, mais qui est plus un Final Fantasy IV Kain. Puisque Leon n’est pas disponible dans la plupart du jeu, comme nous l’avons mentionné ci-dessus, nous avons rempli cette salle avec les personnages invités.

De toute cette rotation, le pire est Gordon. Suite aux similitudes avec Final Fantasy IV, c’est un Edward ordinaire: un prince lâche qui vous fait beaucoup souffrir avec lui dans votre équipe. Gordon pue. Le bonheur est ressenti lorsque vous cessez «d’aider».

Il est important de mentionner qu’à partir de cet épisode, le bon Cid semble devenir un élément classique de tout Final Fantasy.

Le moment

Quand la princesse t’invite dans son lit et qu’elle est vraiment … un monstre. Une reine Lamia déguisée en princesse Hilda tente de séduire Firion. Il s’avère que pendant qu’elle était captive pour l’Empire, la princesse a été échangée contre la Lamia afin de tromper les rebelles. Lorsque Firion et sa compagnie la sauvent avec Cid et retournent à la base rebelle, cette scène se produit, avec un choix musical très réussi (Swan Lake of Tchaikovsky: Ballet Suite, Op.20: I. Swan Theme Scene).

Le destin de Cid a aussi le sien:

Musique

Une autre merveilleuse bande originale de Nobuo Uematsu. Final Fantasy II propose également un large éventail de thèmes intéressants. Nous avons Castle Pademonium, Battle Theme, The Rebel Army, The Imperial Army, mais mon préféré est le thème principal:

Jouabilité

Les personnages n’ont pas de niveaux, donc, au lieu d’acquérir de l’expérience, ils gagnent des statistiques en fonction de leurs actions. Utilisez fréquemment une épée et vous vous améliorerez avec cette épée. Si vous subissez beaucoup de dégâts, vous pourriez gagner plus de PV à la fin de la bataille. Le système de progression de Final Fantasy II repose presque entièrement sur un générateur de nombres aléatoires, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles il n’a pas si bien vieilli. Mais, en même temps, cela fait partie de son charme.

Une autre fonctionnalité est le système de conversation, qui est basé sur des mots clés dans lesquels vous pouvez apprendre des choses importantes comme «rose sauvage» et «mythril», puis les présenter à d’autres personnes pour ouvrir de nouvelles conversations, ce qui nous donnera de nouvelles informations.. Ce système est très intéressant car vous ne savez pas qui peut vous donner ce dont vous avez besoin pour progresser dans l’histoire.

Difficulté

Lorsque vous remplacez le système de niveau par un système de cause à effet, cela nous oblige à utiliser de plus en plus la tête pour appuyer sur le bouton comme le bouton fou A pour continuer l’attaque. Cela nous permet de personnaliser nos personnages autant que nous voulons. Rien ne nous arrête pour que l’équipe soit comme nous le voulons. Mais cela prend du temps, beaucoup de temps.

Le patron

L’empereur. Cependant, savoir comment responsabiliser vos personnages (prend du temps) est un jeu d’enfant. Berserk, bébé!

Le détail

Le thème Final Fantasy IV Cry in Sorrow a la même mélodie que le thème principal de Final Fantasy II. Donc, en y réfléchissant, il y a quelques détails que le premier SNES Final Fantasy a repris de ce jeu.

Que fait Final Fantasy?

Final Fantasy II a été le premier jeu de la série à présenter Leviathan, aux Cid, dragons et Ultima! Susmentionnés. C’est le premier jeu de la saga dans lequel vos personnages deviennent des crapauds et le premier où vous conduisez des chocobos. Des noms comme Hilda, Gordon et Mysidia (encore une fois Final Fantasy IV) seraient réutilisés dans les prochains jeux. Il a même introduit des traditions telles que l’arc Yoichi et l’armure Genji.

As-tu bien vieilli?

Non. Comme son prédécesseur, il montre le passage des années (va pour 32). La conception nous oblige à faire usage de toute notre patience, car elle nous fait constamment revenir sur nos pas, il y a beaucoup de portes vides dans les donjons répétitifs et les fausses pistes. Cela peut être frustrant et implique un bon investissement en temps.

Évaluation finale

Final Fantasy 2 ou II, est un épisode quelque peu étrange de cette saga. Il a de nombreux éléments qui le rendent très familier, mais en même temps, d’autres détails nous font le percevoir comme quelque chose d’étranger. C’est un jeu pour les fans de Final Fantasy, et, comme dans le cas de I, la version de Game Boy Advance est la meilleure pour s’immerger dans cette aventure de rebelles contre l’empire.

.