Le CIO suspend les Jeux olympiques de Tokyo 2020

La pandémie mondiale du coronavirus COVID-19, qui cumule déjà plus de 310 000 cas de contagion dans 176 pays du monde a provoqué l’annulation d’un autre événement sportif. Après le report de la Coupe de l’Euro, de la Ligue Europa, de la Ligue des Champions et en Espagne en Liga, les Jeux Olympiques sont désormais ajoutés. Le Comité International Olympique a décidé de suspendre l’exécution de la compétition sports qui devaient se tenir du 24 juillet au 9 août. Comme collecté par divers [a/]https://cadenaser.com/ser/2020/03/22/deportes/1584895283_917092.html[/a] Spécialisée sous le nom de Cadena Ser, la décision radicale a été prise lors d’une réunion télématique d’urgence tenue à Lausanne (Suisse).

Logo de Tokyo 2020

Le CIO publiera une déclaration aux médias tout au long de l’après-midi annonçant la décision prise et donnant ainsi les raisons de ce report de la plus importante compétition sportive de la planète. Les mêmes sources affirment que pour l’instant les nouvelles dates auxquelles elles seront célébrées ne seront pas révélées car elles sont en phase d’étude. Selon Cadena SER, les trois options qui ont été mises sur la table aujourd’hui sont: la tenue des Jeux Olympiques en novembre 2020 ou déplacer la compétition sportive directement à l’été 2021 ou à l’été d’un an plus tard. Les trois options sont actuellement à l’étude.

