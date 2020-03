– Le Cirque du Soleil licencie 95% de ses employés

Cirque du Soleil

La crise économique provoquée par COVID-19 a fortement affecté la célèbre société …

Cette semaine, 95% des employés du Cirque du Soleil ont reçu la triste nouvelle de leur congédiement temporaire en raison de la crise économique causée par l’épidémie de COVID-19.

Selon le New York Times, cela signifie que 4 679 personnes ne seront pas rémunérées pendant cette période.

La semaine dernière, des membres de la société ont annoncé qu’ils feraient le show après la crise des coronavirus, mais cette semaine, les employés ont reçu un e-mail leur disant qu’ils préparaient une “annonce majeure”.

Le lendemain, les employés ont reçu une vidéo du PDG de l’entreprise, Daniel Lamarre, et ont découvert qu’ils étaient au chômage.

Lamarre a licencié 95% des employés de l’entreprise, y compris le personnel administratif et les directeurs artistiques dans une vidéo bizarre de deux minutes:

“Je voulais avoir l’occasion de le dire personnellement … Malheureusement, compte tenu de la pandémie, la vidéo était la meilleure option pour parler à vous tous en même temps et, surtout, pour protéger votre santé”, a expliqué Lamarre.

Un agent des relations publiques du Cirque du Soleil a ensuite confirmé: «Oui, c’était difficile à voir. Ils doivent comprendre que Daniel dirige l’entreprise depuis des années. Il connaît presque tout le monde par son nom à notre siège social de Montréal. Il se soucie vraiment des gens qui travaillent avec lui. Cette semaine a été difficile pour tout le monde, y compris Daniel “, a-t-il déclaré.

Daniel Lamarre a clarifié la situation: «C’est la journée la plus difficile de l’histoire du groupe du Cirque du Soleil. Nous sommes profondément attristés par les mesures drastiques d’aujourd’hui, car ces licenciements temporaires affectent de nombreuses personnes dévouées et travailleuses. Malheureusement, cette décision est notre seule solution, car nous sommes obligés de nous positionner pour faire face à cette tempête et de nous préparer à d’éventuelles réouvertures “, a-t-il expliqué.