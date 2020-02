Le classique “ homme invisible ” est le monstre / film le plus effrayant d’Universal

Nous vivons dans une ère de franchises, remplie d’une abondance de suites et chaque studio veut son propre univers cinématographique partagé. Mais alors que les grandes franchises d’aujourd’hui sont principalement des bandes dessinées, Star Wars et des films d’action comme Fast and Furious – avec quelques horreurs ici et là comme l’univers Conjuring très réussi – dans les années 1930, le plus grand univers cinématographique appartenait au monstres incompris du Monstres classiques universels films. Mais alors que la représentation de Boris Karloff du monstre de Frankenstein ou de Dracula de Bela Lugosi est restée des représentations emblématiques de cette époque de l’horreur classique, il y a un monstre vraiment horrible que l’on ne trouve généralement pas dans l’image – Claude Rains ‘ L’homme invisible.

Après le succès de The Hunchback of Notre Dame de 1923, Universal Studios a commencé son règne en tant que premier producteur de cinéma d’horreur, présentant une série de monstres cinématographiques adaptés de romans gothiques classiques et de traditions folkloriques qui ont ouvert la voie non seulement à l’augmentation de la popularité de le genre d’horreur, mais pour l’essor des univers partagés. Après la sortie de Frankenstein, le metteur en scène de cinéma et de théâtre anglais James Whale se prépare à adapter le roman de science-fiction de H.G. Wells en 1897, The Invisible Man. Le film raconte l’histoire du Dr Jack Griffin (Claude Rains), un jeune chimiste renégat qui expérimente avec un composé d’origine végétale appelé monocaïne et se rend invisible.

The Invisible Man se faufile dans son public avec un conte beaucoup plus sombre qu’il ne le taquine initialement. Vous seriez pardonné de penser qu’un gars qui se trouve être invisible n’est pas aussi menaçant qu’un poisson-poisson Lovecraftien, un lycanthrope tragique ou une abomination mort-vivante. Le film suit la tradition des autres monstres classiques universels en transformant son monstre titulaire en un protagoniste complexe et tragique. À l’instar de Quasimodo ou du Fantôme de l’opéra, les créations d’horreur d’Universal peuvent toutes être considérées comme des monstres réticents, maudits par des forces extérieures qui ont fait se cacher leur humanité sympathique sous les regards effrayants. Même Dracula, bien que décidément plus sinistre et beaucoup plus sanglant, fait toujours ce qu’il fait surtout pour survivre plutôt que d’être purement mauvais. En ce qui concerne Jack Griffin, nous apprenons que l’exposition à la monocaïne est connue pour provoquer la folie, et tout au long du film, nous voyons l’ambition incontrôlée de Jack Griffin se transformer en un mépris inhumain pour les autres, le médecin se détachant de la condition humaine au point que le meurtre devient une blague pour lui – comme Victor Frankenstein, c’est l’ambition qui devient le monstre.

Le seul problème avec cela, ce qui commence à rendre l’homme invisible différent des autres films de monstres classiques, est que nous rencontrons Griffin quand il a déjà pris la monocaïne, donc l’influence du composé sur sa personnalité reste un mystère pour le public. Peut-être qu’il était vraiment une victime des circonstances, mais il aurait aussi pu être un monstre psychopathe tout au long.

En effet, Jack Griffin n’est pas exactement une figure tragique, car au moment où nous le rencontrons, il est déjà un peu mégalomane avec un sens de l’humour méchant. Bien que de nombreux critiques et fans considèrent Abbott et Costello Meet Frankenstein comme la première grande comédie d’horreur, on pourrait soutenir que James WhaleL’Invisible Man est autant une comédie bizarre qu’un film d’horreur. Le réalisateur équilibre sans effort l’horreur avec des moments de légèreté, dont la plupart proviennent de Una O’ConnorJenny Hall, l’épouse de l’aubergiste avec un talent pour les hystériques, qui parvient à voler chaque scène dans laquelle elle se trouve en prouvant qu’elle aurait pu jouer dans une comédie de vis-à-vis Howard Hawks. Ensuite, il y a Claude Rains lui-même, qui commence comme un psychopathe clairvoyant et divertissant qui prend beaucoup de plaisir dans les petites choses, comme jouer avec ses victimes tout en riant de façon maniaque avant de les tuer, provoquant le chaos et la destruction avec un ricanement délicieusement diabolique. Il n’est pas difficile de voir le Dr Griffin de Rain comme le précurseur cinématographique d’autres tueurs charismatiques comme Freddy Krueger, ou même le prince clown du crime lui-même, le Joker – Mark Hamill lui-même a nommé Claude comme une source d’inspiration pour sa représentation de Joker.

Plus il reste invisible, plus Jack Griffin perd son emprise sur sa santé mentale et son humanité, commettant des actes de violence de plus en plus importants et meurtriers, comme pousser un landau. Là où les autres monstres classiques universels sont principalement préoccupés de survivre dans un monde qui les déteste, leurs actes de violence et de terreur étant pour la plupart accidentels, Jack Griffin est non seulement en plein essor en tant que monstre, mais a des plans plus ambitieux. “Un homme invisible peut diriger le monde”, s’exclame Griffin avec enthousiasme dans le film. «Personne ne le verra venir, personne ne le verra partir. Il peut entendre tous les secrets. Il peut voler, violer et tuer! »

Avec cela, Jack Griffin devient le seul monstre classique à être digne de ce titre à cause de ses actions au lieu de son apparence. Là où le monstre, le fantôme ou la créature de Frankenstein fait instantanément peur dans le cœur de ceux qui le rencontrent à cause de leur apparence, Griffin révèle son monstre intérieur à travers des actes de violence sadiques qui reflètent ses illusions de grandeur. Nous le voyons provoquer le chaos et la destruction simplement parce qu’il sait qu’il peut s’en tirer. Dans l’un des meilleurs monologues méchants, Griffin nous raconte comment il prévoit de lancer “un règne de terreur”, avec “quelques meurtres ici et là”. Il ajoute: «Meurtres de grands hommes, meurtres de petits hommes… juste pour montrer que nous ne faisons aucune distinction. Nous pourrions même détruire un train ou deux. » En effet, The Invisible Man a sans doute le plus grand nombre de corps dans tous les films Universal Monster, principalement en raison d’une scène terrifiante où Jack fait dérailler un train à grande vitesse rempli de centaines de voyageurs innocents.

Jack Griffin est vraiment un méchant impardonnable, mais c’est grâce à la performance de Claude Rains et au mélange d’horreur et de comédie de James Whale que le public devient fasciné par Griffin en tant que personnage. En fait, voir des scènes ou des éléments qui auraient pu faire peur en 1933 sont maintenant comiques ne perturbe pas le ton du film, mais le double.

Dans les années qui ont suivi les monstres classiques universels, des personnages comme Dracula, la momie et le monstre de Frankenstein sont devenus emblématiques en partie à cause des films d’horreur Hammer des années 60 et 70. Même si les monstres de cinéma ont commencé à céder la place à des tueurs psychopathes et à plus de monstres humains qui ont pris plaisir à leur travail sadique, le monstre qui a sans doute ouvert la voie à des personnages comme Freddy Krueger ou Joker a été principalement laissé dans l’ombre de ses pairs. Avant que Leigh Whannell ne vous effraie avec The Invisible Man ce week-end, vous devriez revoir le film classique qui nous a montré que l’homme est le monstre le plus effrayant qui soit.

