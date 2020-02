Le clin d’œil de «Raconte-moi comment ça s’est passé» à «L’île des tentations» avec le cri de «Estefania!

Historiquement, «Raconte-moi comment ça s’est passé» prend des années face à la réalité de Mediaset Espagne. La fiction de Grupo Ganga Producciones a réussi à résister à chacun des paris de Telecinco, et au fil des ans, les deux produits ont réussi à se compléter parfaitement. Précisément l’un de ses derniers adversaires a été «L’île des tentations», la révélation de la réalité de Mediaset España et Cuarzo Producciones. Le format est devenu un énorme succès auprès du public, mais «Dis-moi comment ça s’est passé» a réussi à rester jeudi soir. Eh bien, cette confrontation a maintenant fait un signe de tête de la part des responsables de la fiction de RTVE.

Mónica Naranjo et María Galiana

Dans l’épisode diffusé ce jeudi 27 février, le public de «Dis-moi comment ça s’est passé» a vécu l’un des moments les plus pénibles de toute la saison et c’est qu’Herminia a fini par perdre dans une forêt, provoquant une nervosité absolue parmi les fans du programme et aussi parmi le reste des personnages fictifs. La grand-mère de l’Alcantara est entrée dans cet endroit et quelques minutes plus tard, elle s’est retrouvée désorientée et ne sachant pas où aller. À ce moment J’ai commencé une course contre la montre pour la retrouver; plusieurs personnages comme Antonio ou Josete sont entrés dans la forêt prêts à trouver où ils se trouvaient.

Le clin d’œil à «L’île des tentations»

À ce moment-là, tout le monde n’a pas hésité à se mettre à crier totalement désespéré le nom du personnage, un moment où le community manager de “ Dis-moi comment ça s’est passé ” en a profité pour faire un clin d’œil à ce qu’était sa compétition directe il y a des semaines. “Estefaníaaaaaaa … Ah non! Herminiaaaaaaa. Si après tant de jeudis partageant des nuits avec ‘L’île des tentations’, tout reste”, a écrit le récit officiel de la fiction de Ganga à côté d’une vidéo dans laquelle nous avons vu de nombreux protagonistes de «Dis-moi comment ça s’est passé» crier le nom d’Herminia tout en la cherchant désespérément.

Estefaníaaaaaaaa … Ah non! Herminiaaaaaaa ???? Si après tant de jeudis partageant des nuits avec @laislaDBT, tout reste collé ???? # Dis-moiWhatTravel

?? https: //t.co/CzpjiYsL6A pic.twitter.com/oh3IOtK7wp

– Raconte-moi comment ça s’est passé (@cuentametve) 27 février 2020

Ce clin d’œil faisait référence à ce qui était peut-être le moment le plus viral de «L’île des tentations»; au moment où Christofer a découvert que Fani avait été infidèle à Ruben et n’a pas hésité à courir le long de la plage pour la retrouver en criant “Estefanía!”. De son côté, Cuarzo Producciones, l’usine responsable de la réalité de Mediaset, a répondu avec beaucoup d’humour à ce clin d’œil. “Tant de nuits partagées aux heures de grande écoute, elles ont dû aller quelque part”, a écrit le compte rendu officiel du producteur avec des émoticônes de rire. Bref, un crossover ludique de formats qui a été applaudi par beaucoup dans les réseaux sociaux et qui prouve que sans aucun doute, il est possible de mentionner la compétition, de jouer avec et de le faire de manière ludique et originale.

.