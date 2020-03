Le clin d’œil inattendu de Nerea Rodríguez à Aramís Fuster après son imitation de “Frozen”

Le onzième gala de la huitième édition de «Tu cara me suena» a présenté une performance très magique qui a sûrement enchanté les plus petits de la maison. Nerea Rodríguez, ancienne candidate de «OT 2017» et actuelle protagoniste de la comédie musicale «L’appel», s’est mis à la place du personnage charismatique d’Elsa de “Frozen” pour chanter le thème le plus connu du deuxième film du film à succès Disney. De cette façon, il a chanté sur la scène impressionnante de «TCMS», “Into the unknown”, une chanson bien connue de tous et qu’il a également sonné il y a quelques semaines aux Oscars aux mains de Gisela avec d’autres artistes qui donnent la voix à Frozen dans ses différentes versions.

Nerea Rodríguez et Aramís Fuster

À cette occasion, Rodríguez a interprété la chanson en anglais et a sans aucun doute réussi à gagner le jury, qui n’a pas hésité à la féliciter dès qu’elle a chanté la chanson de renommée internationale. Mais la chose ne s’est pas arrêtée là et c’est que les responsables de l’espace n’ont pas voulu manquer l’occasion de faire un joli clin d’œil à ce que Gisela a vécu aux Oscars en janvier dernier. Pour lui, Àngel Llàcer a proposé à Nerea d’interpréter des vers de la chanson dans différentes langues, un défi que la fille a évidemment accepté sans hésitation. Il l’a très bien fait et pour cette raison, vu le succès de la proposition, il n’a pas hésité à envoyer un drôle de clin d’œil à notre culture pop espagnole, exactement à Aramís Fuster. “Langues cari, langues”, a déclaré le catalan, au rire de tous, qui ont vite compris que cette phrase prononcée par le candidat était l’une des plus connues de la diseuse de bonne aventure.

Le beau geste de María Isabel

Après ce test qui a fait rire tout le monde, Nerea Rodríguez a précisé qu’elle était très drôle et voulait donner à María Isabel ce qu’elle pense d’elle comme exemple. “Je lui dis toujours que si c’était comme avec nous derrière, les gens tomberaient encore plus amoureux”, a expliqué l’interprète de “Avant de mourir que simple”, précisant que l’harmonie entre les deux existe de manière évidente et que S’il y a quelque chose qui caractérise sans aucun doute Nerea Rodríguez derrière les projecteurs, c’est son humour, son esprit et son acidité. Par conséquent, la fille a promis qu’au fil des semaines, nous verrons de plus en plus cette facette “cachée” jusqu’à présent.

Un programme avec beaucoup de travail derrière

Dans une interview pour FormulaTV, la jeune fille voulait faire le point sur son travail dans le spectacle de talents que Gestmusic produit pour Atresmedia. Elle voulait dire très clairement que le programme «a beaucoup de travail derrière, bien plus qu’il n’y paraît», ce qui était évident lors du dixième gala, quand elle n’a pas pu s’empêcher de fondre en larmes après l’effort qu’elle avait fait pour se mettre à la place du artiste Alicia Keys. Dans l’interview avec ces médias, Rodríguez a déclaré que “ce qui m’importe le plus, c’est que les performances sont belles et ressemblent aux personnages (…) mais évidemment j’aimerais gagner. “

