Le clin d’œil (involontaire) de «Masters of couture» à la compétition

Les concurrents de la troisième édition des «Maîtres de la couture» ne sont plus des recrues dans l’atelier et, de plus, les tests sont de plus en plus complexes. Quelque chose qui échoue beaucoup à cette promotion est le choix des tissus, donc au début du quatrième programme, les apprentis ont dû faire une couche dans le plus pur style de Manuel Piña, considéré comme le créateur du mouvement madrilène, avec le tissu qu’il préférait.

Bruno et David, lors de leur évaluation en ‘Masters of couture’

Pour lui donner plus de complexité, les apprentis feraient ce premier test en binôme, l’un d’eux étant formé par Borja et David. Son travail a été quelque peu désastreux dès le départ, car pour faire sentir la couche qu’ils ont prise, ce qui, selon Lorenzo Caprile, n’était pas le plus approprié. “Il n’y avait pas de pire option, semble-t-il de la cavalcade des mages minables“Le juré a averti les candidats lorsqu’il s’est approché pour voir comment il fonctionnait et a regretté que ses indications” vous entrent par une oreille et vous laissent par l’autre “.

Une fois le temps écoulé, les deux ont exposé leur travail devant les juges et c’est María Escoté qui était chargée de donner l’évaluation. Juste avant eux, ils avaient apprécié Margarita (qui a fini par être expulsée) et qu’ils ont appelé l’attention pour enlever à son compagnon Xiaona le tissu qu’elle voulait. Pour cette raison et avec David et Borja devant, Escoté a commenté: “Nous avons un test de film. D’une part, nous avons des tissus volants «maléfiques». Et d’autre part, nous avons la scène de l’un de mes films préférés qui est «Deux imbéciles très stupides»“.

Chance

Fait intéressant, en même temps, dans la nuit du lundi 17 janvier, Antena 3 diffusait la suite de ce film avec Jim Carrey et Jeff Daniels. Évidemment, ce n’était pas un clin d’œil intentionnel, puisque le talent de La 1 est enregistré depuis des mois, mais ce fut une grande coïncidence que le film que j’ai mentionné était un pari de la compétition.

En se concentrant sur le couple d’apprentis, au-delà de cette comparaison, le juge a expliqué: “Vous avez choisi les pires tissus et Vous avez été ravis de vous être rencontrés. Nous n’avons pas donné de crédit“De plus, Escoté a encore ajouté une erreur du couple:” Vous n’avez pas bien géré le temps. Si vous aviez choisi un autre tissu et mieux géré le temps, le résultat aurait été complètement différent. ”

