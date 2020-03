Le clip «Bloodshot» présente Vin Diesel à ses pouvoirs nanotechnologiques [Video]

The Valiant Universe démarre aujourd’hui avec Injecté de sang, quelles étoiles vin Diesel comme Ray Garrison, un homme qui est ramené d’entre les morts comme une arme mortelle, grâce à l’utilisation des nanotechnologies par Rising Spirit Technologies.

Deux clips sont sortis, le premier nous donnant un avant-goût d’une scène entre Diesel et Guy Pearce, le chef de Rising Spirit qui utilise de faux souvenirs pour manipuler un Bloodshot ressuscité pour assassiner des gens. Ici, il démontre sa nanotechnologie à Diesel de la manière la plus ennuyeuse possible – en se coupant la main. Bâillement.

Dave Wilson (Le partenaire de Dead Miller, le réalisateur de Tim Miller, aux studios Blur) est à la tête de l’acteur de science-fiction, qui espère faire quelques dégâts au box-office avant que les cinémas ne soient potentiellement fermés pour les prochaines semaines / mois.

Meagan Navarro a passé en revue le film et écrit: «Il y a suffisamment de divertissement offert à ceux qui recherchent un plaisir de pop-corn doux, mais au-delà, il adhère beaucoup trop étroitement au plan d’origine moyen.»