Le clip d’Arrowverse Justice League se forme en crise sur des terres infinies

“Crise sur des terres infinies»A conclu la nuit dernière, se terminant sur une note élevée qui a promis que le Arrowverse ne serait plus jamais le même. Supergirl et Black Lightning vivent maintenant dans le même univers que Flash, Batwoman et les légendes – Earth-Prime, comme on l’appelle maintenant – ce qui signifie que les héros pourraient avoir plus de facilité à se réunir pour sauver le monde à partir de maintenant. Vous pourriez dire qu’ils ont formé une sorte de… ligue.

Oui, le crossover n’est pas allé jusqu’à les nommer, mais l’événement a finalement vu la formation d’une Arrowverse Justice League. La toute dernière scène de «Crisis» a réuni les sept héros centraux de l’univers de The CW DC à Barry Allen, le délabré S.T.A.R. Installation de laboratoires, introduite pour la première fois dans le crossover «Invasion». Et vous pouvez maintenant revivre le moment avec le clip ci-dessus.

La scène commence sur une note solennelle alors que Barry, Kara et Sara rendent hommage à la reine Oliver tombée, qu’ils ont commémorée en exposant son costume, ainsi qu’un feu en forme d’insigne de la flèche verte. Le Scarlet Speedster révèle ensuite son intention de faire de l’installation le siège de l’équipe, avec une table arborant l’emblème d’une étoile et d’un bouclier et des chaises personnalisées pour chacun des sept. De plus, il y a un huitième avec le logo d’Oliver pour se souvenir de lui.

Mais il y a un hic à ce moment. Un singe se fait entendre quelque part dans les chevrons, avec un S.T.A.R. La cage de laboratoire étiquetée «Gleek» est ouverte. Ceci est un clin d’œil au singe bleu Gleek, l’animal de compagnie des Wonder Twins, du dessin animé Super Friends. Nous avons ensuite coupé à l’extérieur de l’installation, nous rappelant qu’il s’agit d’un match physique pour le Hall of Justice, également de Super-Friends.

La Ligue de justice d’Arrowverse – composée de Flash, Supergirl, Batwoman, White Canary, Black Lightning, Superman et Martian Manhunter – est enfin là. Merci, “Crise sur des terres infinies. “