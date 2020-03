Le clip de Clone Wars révèle que Ahsoka Tano fait face à l’hostilité

Un nouveau clip de Star Wars: Clone Wars trouve Ahsoka Tano face à l’hostilité de Rafa.

L’épisode le plus récent de Star Wars: The Clone Wars a trouvé Ahsoka Tano aux niveaux inférieurs de Coruscant, où elle a rencontré et lié d’amitié avec un mécanicien en difficulté nommé Trace Martez. L’épisode s’est terminé avec Ahsoka Tano décidant d’aider Trace Martez et sa sœur, Rafa, à rembourser leurs dettes.

Lorsque la série reviendra avec un nouvel épisode vendredi, Ahsoka Tano rejoindra Trace Martez et Rafa dans ce qu’elle pense être une mission de routine pour découvrir qu’ils transportent pour le mal Pyke Syndicate. Dans un nouveau clip de l’épisode, intitulé «Deal No Deal», Ahsoka se retrouve confrontée à un Rafa hostile, qui soupçonne le voyou Jedi d’avoir des arrière-pensées.

Vous pouvez regarder le clip ci-dessous.

Ce fut une période particulièrement chargée pour le personnage Ahsoka Tano. En plus de jouer un rôle crucial dans la saison finale de la série animée Disney Plus, il a été récemment rapporté qu’Ahsoka ferait ses débuts en direct dans la deuxième saison de The Mandalorian, avec Rosario Dawson incarnant le personnage.

Voici le synopsis officiel de Star Wars: The Clone Wars de Disney Plus:

Star Wars: The Clone Wars suit l’armée clone de la République dans sa lutte contre les forces séparatistes du comte Dooku, et présente des personnages préférés des fans comme Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Ahsoka Tano et Dark Maul.

Créé par George Lucas, avec Dave Filoni comme producteur exécutif / directeur de supervision, Star Wars: The Clone Wars stars Matt Lanter comme Anakin Skywalker, Ashley Eckstein comme Ahsoka Tano, Dee Bradley Baker comme Captain Rex et les clone troopers, James Arnold Taylor comme Obi -Wan Kenobi, Katee Sackhoff comme Bo-Katan et Sam Witwer comme Maul.

Star Wars: The Clone Wars sera présenté en exclusivité sur Disney Plus le 21 février 2020.

Source: Star Wars

Sebastian Peris

Cinéphile canadien, drogué politique, connaisseur de bandes dessinées et passionné de jeux de société.