Le clip de Red Son montre un Batman brutal en action

Un tout nouveau clip de Superman: Red Son montre à quel point Batman sera brutal dans le film d’animation DC.

Superman: Red Son est l’un des films d’animation DC les plus attendus de mémoire récente. Le conte Elseworlds est un classique depuis près de deux décennies et devrait enfin faire ses débuts animés en vidéo à domicile la semaine prochaine. Dans le film d’animation, Batman fait également une apparition bien qu’il ne soit pas le précieux sauveur comme nous le connaissons. Avec le film DC, les fans pourront voir un Batman beaucoup plus brutal et en colère. En fait, le Batman dans le film n’a aucun problème à tuer l’un de ses ennemis.

Dans ce tout nouveau clip de l’adaptation Elseworlds, Batman est en train de jeter des soldats hors des hélicoptères. Alors que la scène se poursuit, Batman fait s’écraser un hélicoptère dans un autre hélicoptère. Vous pouvez regarder le clip de Superman: Red Son ci-dessous.

Ce Batman est beaucoup plus brutal que tout ce que nous avons jamais vu sur grand écran. Bien sûr, Batman de Ben Affleck était violent, mais cette interprétation a juste porté la colère du personnage à un tout autre niveau. Les fans attendent patiemment que Superman: Red Son obtienne son propre film d’animation DC depuis un certain temps. Annoncée début 2019, la bande dessinée tant attendue obtient enfin son adaptation d’animation bien méritée.

Voici le synopsis de Superman: Red Son:

Basé sur le célèbre conte Elseworlds de DC de 2003, Superman: Red Son se déroule dans une réalité alternative où le vaisseau spatial portant le dernier survivant du crash de Krypton atterrit – non pas dans le Kansas rural, mais dans la Russie stalinienne. Cette Terre de l’ère de la guerre froide peut-elle survivre à l’arrivée d’un surhomme soviétique?

Superman: Red Son présente les talents de voix de Jason Isaacs comme Superman, Diedrich Bader comme Lex Luthor, Amy Acker comme Lois Lane, Vanessa Marshall comme Wonder Woman, Phil Morris comme James Olsen, Paul Williams comme Brainiac,, vl comme Batman, Sasha Roiz comme Green Lantern / Hal Jordan, Phil LaMarr comme Green Lantern / John Stewart, William Salyers comme Staline, Jim Meskimen comme JFK, Travis Willingham comme Superior Man et Winter Ave Zoli comme Svetlana.

Superman: Red Son est maintenant disponible en numérique et sortira sur Blu-Ray le 17 mars.

Source: Warner Bros. Entertainment