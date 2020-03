Le clip de The Rise of Skywalker

Rey décroche le vaisseau de Kylo Ren dans un tout nouveau clip de Star Wars: The Rise of Skywalker.

Bien que de nombreux fans étaient divisés sur la fin de la nouvelle trilogie Star Wars, il est difficile de nier que le film avait d’excellentes séquences d’action tout au long de sa durée de 143 minutes. Un de ces moments a été aperçu dans une première bande-annonce et voit Rey de Daisy Ridley courir sur le navire de Kylo Ren et faire un saut incroyable par-dessus. Bien qu’il y ait eu un tollé au sujet de l’histoire générale de The Rise of Skywalker, les cascades étaient indéniablement divertissantes.

Disney et Lucasfilm ont commencé à sortir des clips de haute qualité du film, le plus récent montrant le moment agréable de la foule où Rey écrase le combattant de Kylo Ren avec une seule tranche de son sabre laser. Beaucoup ont critiqué la fin de l’histoire du couple dans la finale de la saga aux côtés du retour de l’empereur Palpatine. Heureusement, le film a certains des combats les plus passionnants de la nouvelle trilogie. Jetez un œil à Rey affrontant Kylo Ren d’Adam Driver dans son vaisseau ci-dessous.

Que pensez-vous du clip du Rey de Daisy Ridley écrasant le navire de Kylo Ren? Avez-vous hâte de revivre la finale de la saga lorsqu’elle arrivera à la maison? Sonnez dans les commentaires ci-dessous!

Rey de Daisy Ridley et Kylo Ren d’Adam Driver ont été vus pour la dernière fois dans Star Wars: The Rise of Skywalker, voici un synopsis de l’intrigue pour le film:

Lucasfilm et le réalisateur JJ Abrams unissent à nouveau leurs forces pour emmener les téléspectateurs dans un voyage épique dans une galaxie lointaine, très lointaine avec Star Wars: The Rise of Skywalker, la conclusion fascinante de la saga séminal Skywalker, où de nouvelles légendes naîtront et la finale la bataille pour la liberté est encore à venir.

Réalisé par JJ Abrams, Star Wars: The Rise of Skywalker met en vedette Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd, Naomi Ackie, Richard E. Grant , Keri Russell, Mark Hamill, Anthony Daniels, Ian McDiarmid et Billy Dee Williams. Carrie Fisher apparaîtra en tant que général Leia Organa grâce à l’utilisation de séquences inédites tournées pour Star Wars: The Force Awakens et The Last Jedi.

Star Wars: The Rise of Skywalker arrivera le 17 mars en numérique et en 4K, Blu-ray et DVD le 31 mars.

Source: YouTube