Le clip final de la saison de Picard taquine le conflit à venir

Star Trek: Picard peut-être eu quelques bosses en cours de route, mais la finale de la première saison “Et in Arcadia Ego, Part 2” devrait être diffusée cette semaine et j’ai hâte de voir ce qui se passe. Dans une tournure intéressante, le noyau de Picard n’a pas été le capitaine titulaire, mais plutôt Soji d’Isa Briones. Elle est effectivement la fille de Data, et la première manche s’est concentrée sur sa première découverte de sa nature synthétique, puis sur le traitement des informations.

L’avant-dernier épisode s’est terminé avec Picard et ses amis sur une planète contrôlée par des synthétiques, qui est sur le point d’être effacée par une vaste flotte romulienne. Les synthétiques voient leur seul espoir de survie comme entrer en contact avec une force lointaine mystérieuse et puissante, qui anéantira toute vie organique dans l’univers. En tant que telle, Soji est coincée entre ses sympathies envers ses collègues Synthetics et les conseils de Picard.

Ce conflit interne semble arriver à son comble dans le dernier épisode. Dans un clip récemment sorti, nous voyons Soji rendre visite à un Picard captif. Elle dit que les synthétiques ne voient pas d’autre choix et n’accepteront pas simplement la mort aux mains des Romuliens. Les compteurs Picard avec la ligne extrêmement picarde «Dire que vous n’avez pas le choix est un manque d’imagination.»

Cliquer pour agrandir

L’écrivain Akiva Goldsman a récemment expliqué à quoi s’attendre de l’épisode, en disant ce qui suit:

Comme nous l’espérons, c’est le cas pour tous les bons débuts, tout est en mouvement, tous les acteurs critiques sont sur le plateau. Et maintenant, nous allons voir ce que nous aimons voir, qui est qui gagne, qui perd ou dans ce cas: qui vit et qui meurt?

En raison du fait que l’émission s’intitule Picard et qu’il y a encore deux saisons à venir, je suis sûr que Picard lui-même va y arriver. De plus, étant donné que Soji pensait qu’elle était humaine jusqu’à il y a quelques jours, je suis également sûr qu’elle finira par se ranger du côté de lui dans le dilemme moral. Mais j’espère Star Trek: Picard colle l’atterrissage dans sa finale. Malgré plus de quelques épisodes, ce fut un beau voyage de nostalgie pour les jours de The Next Generation et nous a montré des aspects vraiment soignés de l’univers Trek.