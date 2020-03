Le co-créateur d’Arrow explique pourquoi Walter Steele de Colin Salmon n’est pas revenu

Le co-créateur d’Arrow, Marc Guggenheim, a récemment révélé la raison pour laquelle Colin Salmon n’est jamais revenu en tant que Walter Steele dans les dernières saisons de la série.

La finale de la série Arrow a présenté le retour de nombreux personnages tels que Talia et Nyssa al Ghul, Felicity Smoak et Barry Allen. Cependant, un personnage qui n’a jamais fait de retour dans la série était Walter Steele, qui était interprété par Colin Salmon. Lors du C2E2 du mois dernier, Stephen Amell a mentionné qu’il souhaitait que Walter Steele fasse une apparition dans la dernière saison, mais cela ne s’est jamais produit.

Walter Steele de Colin Salmon était le beau-père d’Oliver Queen à son retour de l’île de Lian Yu. Walter Steele était un personnage récurrent dans la première saison d’Arrow, mais Colin Salmon a quitté la série après la saison deux. Dans un épisode récent du podcast Fake Nerd, le co-créateur d’Arrow Marc Guggenheim a révélé pourquoi Colin Salmon n’a jamais fait un retour à la série:

«Colin et moi – nous avons eu un très bon échange de DM sur Twitter par la suite. Il était occupé à travailler sur un autre projet. C’était juste un homme si gentil. Il a tendu la main pour dire à quel point il voulait en faire partie et nous avons réussi à nous rattraper. C’était vraiment sympa. Celui-là était difficile. Je voulais vraiment Colin en particulier, car il est tellement synonyme de la première saison de l’émission. J’ai l’impression que, lorsque vous faites une finale de série, plus vous pouvez ramener de moments au pilote et à la première saison, plus cela semble résonnant. C’est une chose délicate. Nous avions essayé de récupérer Colin au cours de plusieurs saisons différentes, et certaines choses sont censées être et d’autres ne le sont pas. Mais c’est un vrai gentleman. “

Y a-t-il d’autres personnages que vous auriez aimé voir dans la finale? N’hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de la finale de la série d’Arrow:

STEPHEN AMELL SIGNE LA FLÈCHE VERTE; EMILY BETT RICKARDS RETOURNE POUR LA SÉRIE FINALE DE «ARROW» – Après huit saisons et le lancement d’innombrables super-héros, la série résume l’histoire de la Flèche verte (Stephen Amell). Emily Bett Rickards revient sous le nom de Felicity. James Bamford a réalisé l’épisode écrit par Marc Guggenheim et Beth Schwartz (# 810). Date de diffusion originale 1/28/2020.

Arrow met en vedette Stephen Amell, David Ramsey, Rick Gonzalez, Juliana Harkavy, Katherine McNamara, Ben Lewis, Joseph David-Jones, LaMonica Garrett et Katie Cassidy.

