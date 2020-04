Le co-créateur de Thanos croit que le personnage apparaîtra dans «The Eternals»

Le co-créateur de Thanos, Jim Starlin, pense que le personnage apparaîtra dans The Eternals.

Avengers: Fin de partie n’était pas seulement la conclusion de plus de dix ans de narration, mais aussi la fin littérale de Thanos, le grand méchant qui a tourmenté les héros de l’univers cinématographique Marvel. Alors qu’il périssait entre les mains d’Iron Man à la fin du film, les fans pensaient que c’était vraiment la fin du règne de Mad Titan. Cependant, le co-créateur de Thanos, Jim Starlin, pense que le personnage reviendra sûrement dans Marvel Cinematic et cela plus tôt que tard dans les prochains The Eternals de la franchise.

Dans une récente interview avec Comicbook.com, le scribe de Thanos a été demandé à quel point il était satisfait de l’arc du personnage, qui a apparemment pris fin dans Fin du jeu. Starlin a répondu avec une réponse qui pourrait simplement changer la façon dont le MCU se déplace à l’avenir.

“Eh bien, je comprends que l’histoire n’est pas complètement terminée. Ils l’ont déjà annoncé. Je pense qu’un jeune Thanos apparaît dans The Eternals. Je me souviens de l’avoir lu quelque part. »

À cette jonction actuelle, rien de sûr que Thanos apparaisse dans The Eternals. Cela étant dit, le raisonnement de Starlin pour que le personnage réapparaisse si tôt dans le MCU est complètement valide.

«Ils ont fait beaucoup d’argent avec ce gars. Je ne les vois donc pas le retirer de si tôt. Les personnages de bandes dessinées ont tendance à avoir une durée de vie prolongée au-delà des acteurs qui y travaillent. Je m’attends à moitié à voir beaucoup plus de Thanos sur toute la ligne. “

The Eternals est à peu près le film parfait pour Thanos, car le film est censé montrer le fonctionnement interne du MCU au cours des siècles. Thanos est sans doute la plus grande menace de l’univers, il est donc logique que The Eternals garde au moins un œil sur lui. On ne sait pas si le Mad Titan apparaîtra réellement dans The Eternals, ou si Josh Brolin continuera à jouer le personnage, mais la sortie du film n’est pas trop loin, ce qui signifie que nous le saurons assez tôt.

Pensez-vous que Thanos apparaîtra dans The Eternals? Commentez ci-dessous et faites-le nous savoir!

Voici le synopsis officiel de The Eternals des Marvel Studios:

«Les Eternals de Marvel Studios présentent une nouvelle équipe passionnante de super-héros dans l’univers cinématographique Marvel, d’anciens extraterrestres qui vivent sur Terre en secret depuis des milliers d’années. À la suite des événements de Avengers: Fin de partie, une tragédie inattendue les oblige à sortir de l’ombre pour se réunir contre l’ennemi le plus ancien de l’humanité, The Deviants.

Réalisé par Chloé Zhao à partir d’un scénario écrit par Matthew K. Firpo et Ryan Firpo, The Eternals interprète Richard Madden comme Ikaris, Gemma Chan comme Sersi, Kumail Nanjiani comme Kingo, Lauren Ridloff comme Makkari, Brian Tyree Henry comme Phastos, Salma Hayak comme Ajak , Lia McHugh comme Sprite, Don Lee comme Gilgamesh, Barry Keoghan comme Druig et Angelina Jolie comme Thena. Kit Harrington a été choisi comme Dane Whitman.

The Eternals devrait actuellement sortir dans les salles le 12 février 2021.

Source: Comicbook.com