Le co-directeur du film original explore ce qu’il aimerait faire avec l’univers du “ projet Blair Witch ”

Le film trouvé en 1999 Le projet Blair Witch, en plus de changer complètement le jeu de plusieurs manières différentes, a engendré son propre univers tentaculaire de médias, y compris des films de suivi officiels en 2000 et 2016 ainsi que plusieurs livres et jeux vidéo qui ont servi à approfondir la tradition. Mais quelle est la prochaine étape pour Blair Witch en tant que franchise de cinéma, demandez-vous?

La suite de 2016, réalisée par Adam Wingard, n’a pas vraiment été un grand succès au box-office, mais les réalisateurs du film d’origine n’ont jamais perdu espoir en revenant un jour à la franchise pour lui donner une nouvelle vie. Curieusement, Daniel Myrick et Eduardo Sanchez n’a pas eu beaucoup de contribution créative sur aucun des films de suivi, malgré une multitude d’idées.

Comme Myrick l’a expliqué à Bloody Disgusting’s Podcast The Boo Crew cette semaine, “[Lionsgate hasn’t] été trop intéressé par notre contribution, ce qui est assez ironique. Mais n’importe quand [they’re] prêt, nous traînons – si vous voulez que nous revenions et essayons. “

Myrick a également noté: «Ed et moi avons écrit un script de suite… [it’s] toujours sur l’étagère à Lionsgate. Nous avons laissé entendre que [the mythology] va avant l’histoire d’Elly Kedward. “

Il a poursuivi: «Je prêche cet évangile, Ed et moi, depuis des années. Nous avons mis en place un univers – un univers Blair Witch – qui est, par conception, à explorer. En tant que personne créative, J’adore l’idée d’avoir ce film autonome de Rustin Parr, ou un film original qui ressemble à The Witch – vous savez, une pièce d’époque. Et il n’a pas à dire “Blair Witch”, mais vous savez que cela fait partie de l’univers Blair. Il y a donc beaucoup à tirer de ce que nous avons créé et de ce qui a déjà été établi. Et tout ce que vous avez à faire est d’impliquer que cela fait partie de l’univers Blair Witch. Les fans le sauront. C’est donc notre argumentaire à Lionsgate depuis le premier jour – vous avez tous les épisodes prêts à être réalisés… faisons-le de manière cool. C’est mûr à faire. Et je pense que cela peut encore être fait. »

“Comme ce serait cool de faire de Rustin Parr un noir et blanc noir … Vous pourriez faire un morceau d’époque de l’histoire d’Elly Kedward”, songea Myrick. “Vous pourriez avoir quatre ou cinq de ces films qui font tous partie du canon de Blair Witch, qui sont leurs propres films autonomes – leur propre style et look autonomes. Je pense que ce serait vraiment populaire. “

Cela ressemble à ce que Myrick décrit ici est une série télévisée du projet Blair Witch, non? Je ne peux pas imaginer que Lionsgate veuille trop dépenser l’argent nécessaire pour donner vie à ces visions de séquences non trouvées, mais peut-être qu’une plate-forme de streaming comme Netflix, Amazon ou Hulu serait intéressée à monter à bord pour étendre ce monde avec une anthologie -série télévisée de style?

Maintenant que nous aimerions voir.