Le co-scénariste de Batman fait allusion au nouveau film de DC, peut-être Constantine

Le Batman est un film à venir de DC avec un talent sérieux pour soutenir le projet, du réalisateur Matt Reeves aux acteurs comme Robert Pattinson, Andy Serkis et Colin Farrell. Une partie de l'équation bien que relativement inconnue est Mattson Tomlin, qui est attaché au film en tant que co-auteur.

Et bien que nous n'ayons pas encore vu comment il s'en sort avec le script, Tomlin a laissé entendre à travers un tweet qu'il ne pourrait pas en finir avec les films de bandes dessinées après avoir terminé Le Batman. Voyez par vous-même ci-dessous:

"J'ai besoin d'acheter des bandes dessinées." pic.twitter.com/e09eE6foyX – mattson tomlin (@mattsontomlin) 13 décembre 2019

L'interprétation la plus évidente de ce tweet cryptique est que Tomlin se prépare à commencer à travailler sur une autre adaptation de bande dessinée. En fait, le WGTC vous a dit la semaine dernière qu'il embarquait sur le redémarrage de DC Constantine, le film de 2005 avec Keanu Reeves qui est basé sur le détective occulte qui apparaît dans DC Comics. Et maintenant, il semble que Tomlin pourrait confirmer notre scoop.

Après tout, nous savons qu'il est un fan du personnage, car il a une fois changé sa description Twitter pour lire "… ils me demandent mon nom, je dis Constantine." De plus, on dit que DC veut ramener Reeves dans le rôle, et pourquoi pas? Chaque studio cherche à tirer parti de son pouvoir star en ce moment.

Autant que Constantine est concerné, le film original avec Reeves jouant le personnage principal a été salué pour son style et ses performances, mais finalement rejeté par de nombreux fans qui sentaient le récit trop éloigné des bandes dessinées. Si Tomlin a l'intention d'écrire un nouveau film basé sur une recherche minutieuse des bandes dessinées, le redémarrage sera probablement beaucoup plus populaire auprès des téléspectateurs et fera officiellement de Keanu Reeves une partie du DCEU.