Le cœur de Bachelor Nation s’est brisé lorsque Victoria F. a dit «Kobe» lors de son tête-à-tête avec Peter Weber

Victoria Fuller a eu un tête-à-tête avec Peter Weber hier soir. Tout d’abord, les deux ont fait un tour rapide en avion autour de Cleveland, puis ont profité de la journée dans un parc d’attractions vide. Avant le début de la date, Victoria F. a dit à la caméra qu’elle avait peur des hauteurs, alors elle était nerveuse pour ce qui allait arriver. Mais comme elle l’a fait lors de la date du groupe de défilé de mode, elle a réussi.

Chase Rice joue pour Victoria F. et Peter Weber

Après que Weber et Victoria F. aient fait le plein de manèges dans le parc, le pilote (producteurs) a surpris son concurrent avec un concert privé de Chase Rice. Bien sûr, comme Bachelor Nation le savait grâce aux avant-premières de la semaine dernière, Victoria F. a une histoire avec Rice. Les deux datent avant le spectacle. Victoria F. a dit à Weber qu’elle avait rompu les choses parce qu’elle n’aimait pas le style de vie de Rice.

À l’heure actuelle, Bachelor Nation est assez divisée sur Victoria F. Certains fans l’appellent une «menteuse» et disent qu’elle ne peut pas lui faire confiance, tandis que d’autres sont enracinée pour elle.

Peu importe ce que vous pensez de Victoria F., il y avait une scène qui a été diffusée après l’épisode du natif de Virginia Beach et de Weber jouant au basket-ball. Alors que Weber prenait une photo, Victoria F. laissa échapper un “Kobe!”

Bien que la scène ait été filmée il y a des mois, l’énoncé a frappé durement les téléspectateurs de Bachelor après la mort de Kobe Bryant.

Comment Bachelor Nation a réagi lorsque Victoria F. a dit «Kobe» lorsqu’elle jouait au basket avec Peter Weber

«Victoria disant« Kobe »dans les faits saillants de l’épisode m’a fait sourire. Cela a été filmé il y a des mois et elle n’avait aucune idée de dire que ce serait à la télévision un jour après sa mort », a tweeté un fan.

“Aww Victoria tu as dit Kobe en jouant au basket avec Peter, comme ça ce n’est pas un hasard”, a écrit un autre.

“Quelqu’un d’autre déchire un peu quand Victoria a dit Kobe à la fin de l’épisode[?]»A demandé un fan.

“Victoria F a dit” Kobe “quand Peter a tiré et je veux pleurer maintenant”, a écrit un autre.

JEREMIAH 29:11 Je voudrais commencer par dire merci à toute ma famille et mes amis pour le soutien écrasant. Même aux étrangers qui ont tendu la main pour me montrer de la gentillesse. MERCI. Les RUMEURS que vous entendez sont FAUX. Il y aura un moment et un endroit où je pourrai me défendre, mais pour l’instant je choisis d’attendre. TOUTEFOIS, l’intimidation n’est PAS acceptable. Ce n’est pas non plus juste. Surtout pour porter un jugement et fonder des opinions sur des spéculations, des hypothèses et des mensonges purs. Cela étant dit – Mes meilleurs jours et surtout mes pires jours, je me tourne vers un ami. Le meilleur ami que j’ai jamais eu dans ma vie. Il ne me juge pas à quoi je ressemble. Il ne jette pas de pierres quand je suis à terre. Il me fait sourire quand je suis fou. Lèche mes larmes quand je suis triste. Reste sur ma poitrine lorsque mon anxiété est à travers le toit. Et me tape le visage quand je ne peux pas sortir du lit quelques jours pour me dire: “Hé! Je suis ici. Vous en avez assez. Rappelez-vous cela. “Cet ami est mon Black Lab, Buxton. Je suis tellement fier de dire que mon garçon est en formation pour devenir #therapydog. Buxton est mon chien de service personnel depuis plus d’un an maintenant, mais son nouveau rôle sera un peu différent. En tant que chien de thérapie, Buxton apportera du réconfort aux enfants dans les hôpitaux, de l’affection aux personnes âgées dans les maisons de retraite, de l’amour à ceux qui ont du mal à l’école et à d’autres qui ont peut-être juste besoin d’un câlin! La vie vous jettera des boules de courbe, mais parfois tout ce dont vous avez besoin est de l’amour et de la loyauté d’un ami à 4 pattes prêt à attraper ces courbes pour vous. Nous ne connaissons pas toujours le POURQUOI, mais nous pouvons compter sur le fait qu’il y a une raison. Une raison de continuer à avancer où que nous soyons dans la vie. Une raison beaucoup plus grande que nous. J’ai confiance que Dieu et l’Univers me montrent le chemin. . . . . et rappelez-vous juste .. nous avons tous une histoire.

Un post partagé par Victoria Fuller (@vlfuller) le 22 novembre 2019 à 13h46 HNP

“Est-ce que quelqu’un d’autre vient de le perdre à la fin de #thebachelor au générique quand Peter a tiré sur le basket-ball et Victoria a dit” kobe “UGH. cela a été filmé il y a quelques mois, qui aurait pensé. Je ne sais pas que je suis triste “, a tweeté un autre fan.

“Victoria criant” Kobe “à la fin m’a juste donné des frissons …”, a écrit un autre utilisateur de Twitter.

“Victoria F disant” Kobe “était le meilleur moyen de mettre fin à cet épisode”, a tweeté un autre.

