Le cœur de ‘Star Wars’ vient de battre un record incroyable aux Oscars

Les musiques de films sont toujours tenues pour acquises, même si de nombreux exemples ont été réalisés montrant à quel point certains films seraient morts dans leur récit sans une musique efficace. Il n’y a pas de meilleur exemple de cela que les partitions emblématiques de John Williams dans la saga Star Wars.

Après 43 ans d’écriture de musique pour la franchise, il apparaît que Star Wars: The Rise of Skywalker sera sa chanson de cygne dans l’écriture de nouvelles musiques pour ces films. À 87 ans, l’héritage musical de Williams va bien au-delà de Star Wars, bien sûr, bien que son association avec George Lucas / Steven Spielberg ne sera probablement jamais égalée.

Alors que beaucoup de sang neuf a peuplé le monde des musiques de films, Williams vient de battre un nouveau record pour 52 nominations aux Oscars. Parce que ses nouveaux scores ont encore de nombreuses qualités gagnantes, cela vaut la peine de prendre une minute pour réfléchir s’il peut gagner de manière réaliste.

Williams a basé ses thèmes «Star Wars» sur des compositeurs d’autrefois

John Williams, le compositeur de ‘Star Wars’ | Frazer Harrison / . pour Turner

Si vous avez toujours pensé que certaines des souches du thème original de Star Wars semblaient familières, vous avez peut-être entendu des nuances similaires de compositeurs du 19e / 20e siècle comme Richard Wagner ou Gustav Holst. Williams a déclaré lui-même qu’il a basé la structure musicale de la musique de Star Wars de ces deux compositeurs, principalement de l’œuvre légendaire de Holst, The Planets.

Ceux qui écoutent The Planets pour la première fois entendront certainement des similitudes avec tous les thèmes principaux de Star Wars. Ajoutez le thème classique de Williams «Duel of the Fates» pour entendre quelques indices de Wagner, à savoir Ride of the Valkyries.

Cela ne signifie pas que Williams a volé aux grands. Il vient de tout synthétiser en un son très original qui façonne le film pour toujours. Le «son John Williams» est quelque chose que tout le monde reconnaît dès la première note et la structure harmonique de base.

Il est sûr de dire que son nouveau clin d’œil aux Oscars pour The Rise of Skywalker est en reconnaissance du thème principal de Star Wars étant aussi reconnaissable maintenant que l’Ode à la joie de Beethoven. Comment le score TRoS se distingue-t-il par sa qualité?

Williams peut-il gagner à nouveau pour un score «Star Wars»?

John Williams n’a remporté un Oscar pour aucune de ses musiques de film depuis Schindler’s List en 1994. Néanmoins, ses 52 nominations détiennent désormais le record de tous les nominés aux Oscars.

La dernière fois qu’il a remporté un Oscar pour une partition Star Wars, c’était pour le premier film en 1978. De toutes ses partitions, il n’a obtenu que cinq victoires sur ces 52 nominations, ce qui peut paraître choquant.

Là encore, traiter avec les Oscars a toujours été plein de rayures sur la raison pour lesquelles certaines légendes ne gagnent pas assez ou même pas. Malgré que Williams ait été plus ou moins usurpé pour les prix par une nouvelle génération de compositeurs de films ces dernières années, sa musique est toujours plus que pertinente. Les thèmes de la nouvelle bande-son TRoS sont puissants et résonnants, si ce n’est peut-être pas aussi remplis de vers d’oreille que son travail passé.

Sa compétition aux Oscars cette année est assez raide, la plupart prédisant une victoire de Hildur Gudnadottir pour le score de Joker. Une victoire surprise de Williams serait peut-être pour la reconnaissance de son travail final sur Star Wars. Si cela se produit, ce sera pour l’appréciation globale de la carrière.

Il pourrait être plus rafraîchissant de voir Williams gagner pour un score différent

Il n’y a aucun signe que Williams ralentira jamais dans la composition des musiques de films. Il a déjà dans les livres qu’il marquera le prochain film d’Indiana Jones pour Steven Spielberg.

De nombreux autres scores pourraient être en cours de réalisation, ce qui donne toutes les chances que Williams ait beaucoup plus de nominations dans sa carrière à venir. S’il devait gagner à nouveau, ce pourrait être quelque chose d’inattendu, si finalement lié à Spielberg. Le prochain kidnapping d’Edgardo Mortara de Spielberg pourrait en être un bon exemple.

Le fait que Williams nous surprenne avec quelque chose de différent dans les années 90 aiderait à envoyer le message que la vieille école peut toujours devenir nouvelle.