Le collectionneur est-il mort ou vivant? Les fans de MCU ne semblent pas être d’accord

Wanted dead or alive: The Marvel Cinematic Universe’s (MCU) Collector, un personnage qui a été vu pour la dernière fois dans Avengers: Infinity War.

Récompense: plus de plaisir avec Benicio Del Toro et le droit de se vanter de pouvoir résoudre l’un des mystères les plus étranges de Marvel.

Quel que soit le nombre de documents de référence lus, il est impossible de déterminer avec certitude ce qui est arrivé à The Collector dans le MCU. En l’absence de réponse définitive, Marvel et d’autres forums de fans collectent diverses théories sur ce qui est arrivé au personnage.

Qui est «The Collector»?

Gamora et le collectionneur dans Guardians of the Galaxy | merveille

Marvel introduit parfois des personnages dans ses scènes de générique de fin. Wanda en faisait partie, tout comme The Collector, également connu sous le nom de Taneleer Tivan.

Il est apparu pour la première fois dans la scène du générique de fin de Thor: The Dark World. Son histoire était qu’il était le chef d’un conglomérat intergalactique connu sous le nom de Tivan Group.

Comme il avait une prédilection particulière pour la collecte de différents objets et spécimens, Tivan a reçu le titre de «collectionneur». En tant que tel, il supervise un large éventail d’objets, l’un d’entre eux étant l’une de ces ennuyeuses Pierres Infinity.

Le collectionneur a expliqué l’importance des Infinity Stones dans Guardians of the Galaxy, avec son sens de l’humour décalé qui se marie bien avec les Oddball Guardians. Malheureusement, la pierre finit par anéantir la collection de Tivan, avec Tivan enterré dans l’épave.

Ce n’était pas sa fin, cependant. Tivan est ensuite apparu dans Infinity War, Thanos récupérant la pierre de réalité de Tivan et jetant le collecteur dans une cage à spécimens.

Gamora a ensuite attaqué Thanos et l’a apparemment tué, mais le vrai Thanos s’est révélé. Tivan a disparu en même temps, révélant qu’il était lui-même une illusion, peut-être? Cela rendait le sort du Collectionneur non moins clair.

Certains disent que le collectionneur est mort

Sur Reddit, les fans ont débattu de ce qui s’est passé, avec la publication du sujet: «J’ai lu quelque part que Benicio Del Toro a suggéré quelque part qu’il était réellement vivant, mais à moins que nous ne le voyions réellement (sur) Guardians 3 ou un autre film ou spectacle Disney +, je préfère penser que Thanos l’a éliminé. Il n’y a aucune raison que Thanos l’ait épargné, et il l’aurait certainement fait venir pour tout ce qui est arrivé à Carina et à son prédécesseur. “

Un autre fan a accepté et a répondu: «Je suppose que je suis mort. (Thanos) ne tue personne directement à moins qu’il ne soit directement dans sa façon d’obtenir une pierre. Ou une menace pour lui d’obtenir les pierres. Mais sur Knowhere, on dirait qu’il a fait sauter tout l’endroit. N’épargne probablement personne.

Même si Thanos a épargné Tivan à l’époque, il est possible qu’il ait été pris par le cliché de Thanos. Mais si c’était le cas, il serait en vie lorsque les Avengers auraient annulé la rupture dans Fin du jeu.

D’autres croient que le collectionneur est vivant

Je viens de lire que le collectionneur et le grand maître sont censés être frères dans les bandes dessinées Marvel

Si les personnages sont vivants dans le canon MCU, j’aime l’idée d’un Benicio del Toro et Jeff Goldblum mystérieux weirdo font équipe pic.twitter.com/lkpzJxkxpv

– Tyler Sellers (@guncop) 29 avril 2019

La preuve la plus forte que le collectionneur est vivant est probablement que l’acteur qui l’a joué le pense. Del Toro a déclaré à l’écrivain de Cinema Blend Conner Schwerdtfeger: «Je pense qu’il est vivant. Ouais… je pense que, tu sais, je pense qu’il est vivant. Tu lui parles! “

Normalement, la parole de l’acteur clôturait l’affaire, mais là encore, c’est le MCU dont nous parlons ici. À l’exception possible de Robert Downey Jr., les acteurs ne sont pas les patrons, Feige l’est.

D’un autre côté, les personnages du MCU ont une façon remarquable de tromper la mort. Heck, la moitié des Avengers l’ont fait. Là encore, Tivan n’est pas un vengeur.

Un fan de Reddit a souligné que le Collectionneur est «l’un des Anciens de l’Univers. Ils ont tendance à ne pas mourir malgré l’apparence des choses. Quoi qu’il en soit, s’il est mort, je doute que le MCU le confirmera jamais. En l’état, c’est assez ambigu pour le ramener quand ils le souhaitent. “