Le colocataire de Pop Smoke nie l’avoir installé

L’ami proche et colocataire de Pop Smoke, Mike Dee, a parlé de la mort du rappeur après avoir été accusé par les fans de l’avoir installé.



La nouvelle du meurtre tragique de Pop Smoke ce matin dans une résidence des Hollywood Hills a incité les fans de la star de Brooklyn à enquêter sur la question au mieux de leurs capacités sur les réseaux sociaux. L’un des premiers endroits où ils sont allés a été le profil de son ami d’enfance Mike Dee, où certaines personnes auraient remarqué qu’il avait supprimé des messages et changé certaines de ses légendes après la mort de Smoke devenue une information publique. L’un des exemples clés vers lesquels les gens pointent est une vidéo des deux où une partie de l’adresse de Smoke est visible. À la recherche de quelqu’un à blâmer, les fans du rappeur ont commencé à regarder Mike, ce qui est vraiment injuste pour l’homme étant donné qu’il vient de perdre son ami. Mike restait avec Pop Smoke à Los Angeles, mais on ne sait pas où il se trouve pendant le tournage. S’exprimant sur ce qui s’est passé ce matin, l’aspirant acteur a frappé les médias sociaux avec un message.

“CANT RIEN N’EXPRIME LA SENTIMENT DE LA DOULEUR IM … J’AI JUSTE PERDU MON FRÈRE BAISE, MON CŒUR MON DAWGZ”, a déclaré Mike Durodola. “VOUS N’AVEZ AUCUN TYPE DE SENS OU DE SYMPATHIE! TOUS NE CONNAISSEZ PAS CE QUI SE PASSE JUSQU’À ICI JOUER À L’ENQUÊTEUR ET ME BASER SUR INTERNET, JE NE SERAI JAMAIS DANS MA VIE METTRE MON FRÈRE EN PLACE, NOUS MANGERONS ENSEMBLE, PAIN DE PAIN ENSEMBLE CE VRAIMENT MON ENFANT MÈRE JE N’EXPOSE PAS RIEN À PERSONNE QUI NE ME CONNAÎT PAS MAIS POUR LES PERSONNES QUI ME CONNAISSENT SAVOIR LORSQUE VOUS M’AVEZ VU VOUS AVEZ VU POP. “

Le post de Durodola comprend plusieurs photos des deux ensemble, dont une quand ils étaient enfants. Nous continuerons de vous tenir informés de tout développement potentiel. Repose en paix, Pop.

