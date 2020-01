Le combat à la soirée de sortie du livre de Stassi Schroeder était-il organisé ou réel?

Chaque saison, le casting de Vanderpump Rules est vu se disputer chez eux et en public. La saison 8 n’est pas différente avec Stassi Schroeder et Tom Sandoval se battant lors de sa soirée de sortie de livre.

Était-ce réel ou scénique? Il y a une personne, qui a affirmé être là, qui avait quelque chose à dire sur le tournage de l’événement.

Stassi Schroeder et Tom Sandoval se sont battus lors de sa sortie

Schroeder et Sandoval ont été vus se disputer lors de sa soirée de libération qui se déroule chez Tom Tom’s on Vanderpump Rules. Sandoval avait l’impression de ne pas avoir été consulté sur l’événement.

“Je n’ai pas reçu un seul SMS”, lui a-t-il dit. Elle l’a accusé de vouloir qu’elle vienne «embrasser sa bague» pour obtenir la permission de l’événement. «J’ai parlé à Lisa [Vanderpump],” elle lui a dit.

Sandoval ne pensait pas que cela suffisait et a demandé: “Est-ce que Lisa fait le programme ici?”, A rétorqué Schroeder, “Lisa possède ce bar! J’ai fait un tour avec [Tom] Schwartz pendant que vous étiez à la soirée d’un garçon! Comment osez-vous entrer en ce moment et faire cela! ”

Schroeder s’éloigna et Sandoval eut une conversation avec Schwartz. “Vous le saviez”, a déclaré Schwartz à Sandoval. Sandoval a affirmé qu’il pensait que l’événement ne comprendrait que 15 personnes. “Non, nous avons dit 50 à 60 lorsque nous nous sommes assis”, a répondu Schwartz. Un flash-back a ensuite été montré de Sandoval a été informé de cela.

Les stars auraient été invitées à reprendre le combat à plusieurs reprises

Stassi Schroeder et Tom Schwartz | Banque de photos Karolina Wojtasik / Bravo / NBCU via .

Il y a toujours une question de savoir si les émissions de téléréalité sont réelles. Le podcast, Bitch Sesh avait un homme nommé Sam Kieffer, qui a affirmé qu’il était là lors de l’événement. Il a révélé ce que c’était que de regarder le film.

“Alors le truc du livre commence et puis tout le monde – leurs trucs talkie-walkie ont commencé à se déclencher et ils sont assez bruyants pour que vous puissiez les entendre et ils sont comme” Hey, Tom [Sandoval] est à côté », a déclaré Kieffer. Il a dit: «Nous allons l’envoyer pour aimer la tempête.»

Il a également affirmé que les gens essayaient de commander des boissons, mais ils s’en fichaient car l’accent était mis sur le tournage. «Ils l’ont juste fait entrer et ils ont fait ce combat cinq ou six fois de suite. Ils ont simplement continué à faire revenir les gens sur un site », a expliqué Kieffer.

Il y a une raison pour laquelle l’initié dit que le combat était toujours réel

L’invité du podcast a affirmé que le spectacle était assez réel. “Je me souviens avoir été vraiment impressionné”, a-t-il déclaré.

“Ils se disputeraient et ils sont très fous, puis ils disent” D’accord, coupe! “Et puis les deux parties se détournent juste pour se fâcher”, a-t-il ajouté.

Kieffer a affirmé que parfois les étoiles seraient déplacées et que quelqu’un mentionnerait la dernière chose qu’ils auraient dite afin de leur rappeler. Ensuite, ils continueraient de filmer la scène. Il a expliqué que cela se produirait à plusieurs reprises afin que l’équipage puisse obtenir différents plans rapprochés sur les gens.

“Si quoi que ce soit, cela semblait plus réel parce que maintenant ils les font faire beaucoup”, a-t-il déclaré. “Ils deviennent de plus en plus fous.”

On dirait que le spectacle a des stars à travers leurs combats à plusieurs reprises. Mais la personne qui prétend être un témoin oculaire de l’événement pense toujours que tout cela était bien réel.