Le Comic-Con de San Diego continue d’espérer pour la Convention 2020

Malgré les préoccupations persistantes concernant le coronavirus, les personnes derrière le Comic-Con de San Diego espèrent toujours la date de 2020 de la convention.

Le coronavirus a affecté l’industrie du divertissement d’une manière que l’on ne peut que qualifier de sans précédent. Les productions de films et d’émissions de télévision ont été interrompues et leurs dates de sortie ont été repoussées. Les conventions n’ont malheureusement pas fait exception à cette règle, beaucoup ayant été carrément annulées ou repoussées. La grande question qui se profile à l’esprit de tous, cependant, est de savoir comment le coronavirus affecterait le spectacle Comic-Con 2020 de San Diego.

San Diego Comic-Con est, bien sûr, la plus grande convention de bande dessinée aux États-Unis et est devenu le lieu où de nombreux grands projets hollywoodiens sont annoncés et publient des premières bandes-annonces et du matériel promotionnel. La convention a eu lieu pour la première fois en 1970 et a continué de croître au fil des ans en quelque chose de beaucoup plus grand. Alors que de nombreuses autres conventions ont été repoussées et / ou annulées au milieu de l’épidémie de coronavirus, les personnes derrière la convention de San Diego espèrent toujours qu’elle accueillera toujours son salon de 2020.

Dans un récent post sur son compte Twitter officiel, San Diego Comic-Con, malheureusement, n’a pas confirmé quels étaient ses plans pour le spectacle de 2020 d’une manière ou d’une autre. Il a dit qu’ils espéraient qu’ils pourraient encore avoir la convention en juillet et qu’ils continueraient de suivre la situation avec les autorités locales. Vous pouvez voir le Tweet complet ci-dessous:

À nos incroyables fans de Comic-Con et WonderCon: Nous comprenons à quel point le climat actuel a été difficile pour nous tous et apprécions votre soutien continu pendant ces temps difficiles. Personne n’a autant d’espoir que nous de pouvoir célébrer ensemble le # SDCC2020 en juillet. 1/2

– San Diego Comic-Con (@Comic_Con) 1 avril 2020

Que pensez-vous de ce Tweet? Espérez-vous toujours que le Comic-Con de San Diego aura toujours lieu en juillet? Est-ce que ce serait une bonne idée d’avoir autant de personnes dans une zone où le coronavirus pourrait encore être une menace? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Le Comic-Con de San-Diego devrait actuellement avoir lieu du 23 au 26 juillet 2020.

Source: Twitter

Trey Griffeth

Amateur de jeux vidéo, de bandes dessinées et de films! Écrivain de tout ce qui les concerne!