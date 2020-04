Le Comic-Con de San Diego de cette année a été officiellement annulé

Ce n’est pas une surprise, mais cette année, Comic-Con de San Diego, qui devait se dérouler du 23 au 26 juillet, a été officiellement annulée en raison de la pandémie de coronavirus.

La triste réalité est que des événements majeurs comme Comic-Con, qui rassemblent un large public dans les bâtiments, sont encore loin d’être suffisamment sûrs pour reprendre à ce moment. Et n’ayant aucun moyen de savoir si de tels événements pourront se rouvrir en toute sécurité cet été, les organisateurs du SDCC ont dû prendre la décision difficile de jeter l’éponge.

C’est une perte majeure pour San Diego dans son ensemble, car le Comic-Con annuel rapporte plusieurs millions de dollars à la ville chaque année. Son annulation est une première dans les 50 ans d’histoire de l’événement.

Comme l’indique la déclaration officielle:

“Pour la première fois en 50 ans d’histoire, les organisateurs de la célébration annuelle de la culture pop ont annoncé aujourd’hui avec un profond regret qu’il n’y aura pas de Comic-Con en 2020.”

«Reconnaissant que d’innombrables participants économisent et planifient pour ses conventions chaque année, et combien d’exposants et de parties prenantes comptent sur ses événements pour une grande partie de leurs moyens de subsistance, ils avaient espéré retarder cette décision en anticipant que les préoccupations liées à COVID-19 pourraient diminuer d’ici l’été. . La surveillance continue des avis de santé et les récentes déclarations du gouverneur de Californie ont clairement montré qu’il ne serait pas prudent d’aller de l’avant avec les plans pour cette année. »

«Le SDCC a également annoncé que les personnes qui ont acheté des badges pour Comic-Con 2020 auront la possibilité de demander un remboursement ou de transférer leurs badges vers Comic-Con 2021. Tous les détenteurs de badges 2020 recevront un e-mail dans la semaine prochaine avec des instructions sur la façon de demander un remboursement. Les exposants de Comic-Con 2020 auront également la possibilité de demander un remboursement ou de transférer leurs paiements à Comic-Con 2021 et recevront également un e-mail dans la semaine prochaine avec des instructions sur la façon de traiter leur demande. »

“Dans les prochains jours, onPeak, l’affilié officiel de l’hôtel Comic-Con, annulera toutes les réservations d’hôtel et remboursera tous les dépôts effectués par leur intermédiaire. Il n’est pas nécessaire que quiconque a réservé via onPeak prenne des mesures, notamment en essayant d’annuler ses réservations en ligne ou en contactant la société par téléphone, car le processus sera géré automatiquement. Ceux qui ont réservé des chambres via onPeak seront informés lorsque les remboursements auront été effectués. »

“Les temps extraordinaires nécessitent des mesures extraordinaires et bien que nous soyons attristés de prendre cette mesure, nous savons que c’est la bonne décision”, a déclaré David Glanzer, porte-parole de l’organisation. «Nous attendons avec impatience le moment où nous pourrons tous nous retrouver et partager dans la communauté que nous aimons et apprécions tous.»

Si tout se passe comme prévu, SDCC reviendra du 22 au 25 juillet 2021.