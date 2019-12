Le complot complet pour le Batman aurait été révélé

Étant donné le degré de secret entourant le complot de Le Batman, vous seriez pardonné de penser que Christopher Nolan tenait toujours les rênes de la franchise. Le réalisateur Matt Reeves se prépare actuellement à tourner la dernière aventure sur grand écran de Dark Knight pour une date de sortie en juillet 2021, et malgré l'annonce d'un casting impressionnant, même le moindre soupçon de détails de l'intrigue n'a pas encore été publié.

Avec une propriété aussi importante que Batman, vous pouvez comprendre pourquoi l'équipe créative joue ses cartes si près de sa poitrine, en particulier lorsque la dernière version cinématographique du Caped Crusader était le mandat de division de Ben Affleck sous le capot, beaucoup s'accordant à dire qu'il avait le potentiel d'être un grand Batman, mais a malheureusement été sellé avec du matériel DCEU de l'ère Zack Snyder avec lequel travailler.

Le Batman a longtemps été évoquée pour explorer enfin pourquoi l'alter-ego costumé de Bruce Wayne est connu comme le plus grand détective du monde, quelque chose que les films précédents n'ont pas vraiment approfondi, avec des rumeurs laissant entendre que le blockbuster de la bande dessinée sera plus noir histoire pilotée que le public est habitué à voir. Cela inclut des rapports répétés selon lesquels l'histoire présente plusieurs méchants de la vaste galerie de voyous du personnage, et nous savons maintenant comment tout cela pourrait se réunir.

Des sources proches de We Got This Covered – les mêmes qui ont dit que Jonah Hill et Mahershala Ali étaient attachés au film avant leur abandon, ce que nous savons maintenant être vrai – nous ont informés Le BatmanL'intrigue, et elle est certainement liée à de nombreux rapports que nous avons entendus sur le film jusqu'à présent. D'après ce que nous comprenons, l'histoire est basée sur les élections à la mairie de Gotham, avec quelqu'un qui paie l'un des méchants pour tuer les candidats un par un, forçant Batman à agir dans le but de retrouver le coupable.

C'est ce qui expliquerait pourquoi le script présente autant de méchants, le Chevalier noir enquêtant un à un sur ses anciens ennemis jusqu'à ce qu'il traque le cerveau derrière tout cela. Apparemment, ce sera le Riddler, avec Harvey Dent ou le Penguin (il est actuellement indécis) qui serait le seul à payer Nygma. Et étant donné que cette information nous vient des mêmes sources qui ont également déclaré qu'un spectacle de Green Lantern se dirigeait vers HBO Max et un La Flèche des retombées étaient en cours à The CW avant l'annonce de l'une ou l'autre, nous n'avons aucune raison d'en douter.

Bien sûr, les choses peuvent toujours changer dans le script au fur et à mesure que la production progresse, mais si l'histoire finit par tourner comme ça, ce serait un excellent crochet pour un nouveau film Batman, ainsi que de créer une raison organique de présenter autant de personnages reconnaissables les méchants sans les forcer dans l'intrigue inutilement. Avec Matt Reeves derrière la caméra et Robert Pattinson en costume, Le Batman est en train de devenir les films de bandes dessinées les plus excitants sur le calendrier à venir de DC et Warner Bros., et une nouvelle tournure sur un personnage aussi familier serait une excellente façon de procéder.