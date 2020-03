Le comportement de l’ex-Marc Daly de Kenya Moore était encore plus irrespectueux lorsque les caméras «RHOA» ne roulaient pas

La star de Real Housewives of Atlanta, Kenya Moore, parle de son ex, Marc Daly, comme jamais auparavant. Il s’avère qu’il était encore plus irrespectueux que ne le pensaient les fans. Le comportement grossier de Daly a été pris en photo lors de la saison 12 de RHOA, mais Moore a récemment révélé qu’il était encore plus impoli lorsque les caméras ne tournaient pas.

Kenya Moore et Marc Daly, star de «RHOA» | Paras Griffin / .

Kenya Moore prépare un plat de bienfaisance à Daly

Les fans ont eu un bon aperçu du comportement irrespectueux de Daly lors d’un récent épisode de RHOA. Le versement comprenait un événement que Daly a organisé pour une œuvre de bienfaisance honorant les hommes noirs. Bien que Moore ait admis que l’événement s’est bien déroulé, elle a également déclaré qu’elle avait mis beaucoup de temps et d’efforts pour y arriver.

“C’était un grand succes. Tout le monde a passé un bon moment et c’était

juste un bel événement magnifique. Je dois dire. Et je dois prendre le crédit

pour cela parce que c’était beaucoup mon travail », a expliqué Moore lors d’un Aftershow RHOA.

Selon tous

À propos de The Tea, Daly était très dédaigneux quant à la contribution de Kenya Moore

et n’a pas reconnu ses efforts pendant l’événement. Dans son interview, Moore

expliqué comment Daly a refusé de la consulter sur la planification de l’événement jusqu’à ce que le

très dernière minute, malgré son désir de l’aider.

Moore a ensuite dit que Daly aurait dû comprendre que lorsque vous

collaborer avec quelqu’un sur un projet, “vous consultez votre partenaire.” Elle

l’a également critiqué pour l’avoir traitée comme «une copine de travail», une décision qui a finalement

s’est retourné contre lui.

Alors que Daly a clairement traité Moore mal avant et pendant la

événement, elle a accepté d’intervenir à la dernière minute pour s’assurer que tout se passait bien.

Daly annonce le divorce après l’événement

Pour aggraver les choses, Daly a annoncé publiquement son divorce avec Moore le lendemain de l’événement caritatif. Dans sa déclaration officielle, Daly a révélé que c’est lui qui avait décidé de mettre fin au mariage et qu’il continuerait de coparrainer la fille du couple dans un environnement sain.

«Je suis arrivé à la difficile décision de me séparer de

Kenya en ce moment. Notre fille a deux parents qui l’aiment beaucoup et

son intérêt supérieur, cette situation doit rester aussi privée que possible. je

chérir les bons moments de notre famille ensemble et continuera de coparentalité dans un

manière aimante », at-il déclaré.

Kenya Moore a publié sa propre déclaration peu de temps après. La star de RHOA a noté que «c’est avec

profonde tristesse »qu’elle divorce de son mari. Elle n’est entrée dans aucun

des détails précis sur les raisons de l’échec du mariage, mais elle a dit que cela était dû à

«Circonstances récentes et en cours».

Comme Daly, Moore a assuré ses fans qu’elle était déterminée à élever sa fille, Brooklyn, et a demandé à ses partisans de respecter sa vie privée à l’avenir.

Moore et Daly se sont mariés lors d’une cérémonie secrète en été

de 2017. Ils ont eu leur premier et unique enfant ensemble environ un an plus tard.

Daly a-t-il respecté Kenya Moore?

Quand il s’agit de montrer du respect (en particulier à votre conjoint),

Daly a donné très peu à Moore pendant l’événement. En fait, Moore ne pouvait pas aider mais

rire quand on lui a demandé si Daly la respectait à un moment quelconque de la planification

processus.

“Le respect? Qu’est-ce que c’est?” Kenya Moore a plaisanté. “Je pense que lorsque vous voulez prendre les devants sur tout, je ne pense pas que vous respectez beaucoup de choses que les autres doivent apporter à la table, y compris moi-même.”

La star de téléréalité a dit qu’elle souhaitait que Daly “honore”

ses dons et ses talents de planificatrice habile au lieu de complètement

l’ignorant.

Elle a également noté qu’il y avait beaucoup de tension entre

et Daly le soir de l’événement. Non seulement Daly a gardé pour lui, mais il

a également omis de la mentionner lors de son discours à la foule. À la fin de

nuit, Moore a admis que “cela ne s’est pas bien terminé.”

Cynthia Bailey s’ouvre sur le comportement inquiétant de Daly

Moore n’était pas le seul à critiquer le comportement de Daly lors de l’événement caritatif. La star de RHOA, Cynthia Bailey, l’a également critiqué pour avoir été un «trou complet» pour sa femme.

“Il y a quelques choses que je n’ai vraiment pas appréciées

ce soir-là à l’événement caritatif », a expliqué Bailey. «L’une des choses que je

remarqué que Marc n’a pas fait était … il n’a pas remercié le Kenya de l’avoir aidé

événement que je sais qu’elle a fait. Le Kenya est la raison pour laquelle nous étions tous là. “

Selon la réalité

Blurb, Bailey a ajouté qu’elle a des témoins Daly étant gentil avec Moore, donc elle

a vu les deux côtés de lui. Malheureusement, le joli côté de Daly n’a pas

surface que souvent, et Kenya Moore n’était guère la seule personne qu’il traitait

grossièrement pendant l’événement.

Bailey a affirmé que Daly l’avait complètement ignorée, elle et son fiancé,

l’événement, malgré le fait qu’ils se sont présentés tôt pour donner un coup de main avec

des choses. Bailey a révélé qu’il a fallu à Daly 20 minutes pour même reconnaître leur

présence et qu’il semblait très “agité”.

Compte tenu de la façon dont Daly a mis fin à son mariage le lendemain, il est sûr

dire qu’il avait beaucoup à l’esprit pendant l’événement.

Retrouvez Kenya Moore dans les nouveaux épisodes des Real Housewives of Atlanta dimanche soir sur Bravo.