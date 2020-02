Le compositeur de Batman riposte contre les critiques de Batsuit

Il est juste de dire que le bref aperçu que nous avons reçu la semaine dernière de la combinaison de Robert Pattinson a suscité beaucoup de débats en ligne, de la part de ceux qui sont déjà mécontents de la direction de Matt Reeves. Le Batman va à ceux qui ont déjà fait des interprétations créatives du test de la caméra. Il convient de rappeler ici que le test de la caméra ne sera toujours qu’une indication de ce à quoi s’attendre du film final, les premières critiques suscitant une réponse incrédule du compositeur du film Michael Giacchino.

Giacchino, dont le score peut être entendu dans le teaser, a pris le temps de répondre à certains (rares) commentaires négatifs sur le test de caméra de Reeves. Plus particulièrement, lorsqu’un utilisateur a affirmé que le clip n’était pas ce à quoi il s’attendait, Giacchino a eu une excellente réponse:

Tellement confus. Est-ce mieux?

14 février 2020

Cependant, en regardant les autres réponses du clip, il est clair que la plupart des fans adorent la partition de Giacchino et la manière dont elle fait référence à certains des autres thèmes classiques de l’histoire du personnage:

Si c’est votre score, nous allons obtenir un film Batman pour les âges.

14 février 2020

Quelqu’un d’autre a l’impression que la résolution du clip de chauve-souris devrait être la marque de 40 secondes de l’original? C’est si bien installé. J’adore la nouvelle ambiance. pic.twitter.com/Ng2BXiG9he

15 février 2020

Bien sûr, The Batman n’est pas la première fois que Giacchino travaille avec le réalisateur Matt Reeves, après avoir été à bord pour les films redémarrés de Planet of the Apes et Let Me In, parmi beaucoup d’autres, ainsi que pour fournir des partitions pour des images MCU comme Doctor Strange et Spider-Man: loin de chez soi. Ajoutez de la musique pour tout, de Up to Jurassic World, et bien d’autres films, et la capacité de Giacchino à faire quelque chose de nouveau avec un thème Batman ne devrait même pas être remise en question.

De plus, il a été un fervent partisan de la direction de Reeves et a été très élogieux pour ce qu’il avait vu jusqu’ici depuis la planification du film pendant l’été 2019. Il semble également que Giacchino ait voulu travailler sur un Dark Knight film pendant un certain temps, et a été l’un des premiers noms à être associé à The Batman en 2017, à l’époque où une date de sortie en 2019 semblait possible.

Nous sommes certainement ravis d’entendre ce que Giacchino a produit pour la partition finale de la photo, puis, et d’après les extraits que nous obtenons dans le test de la caméra, il semble probable que cela élèvera l’approche plus ancrée du Dark Knight récemment suggérée. à par Reeves. Dans tous les cas, nous verrons enfin le travail fini lorsque Le Batman arrive en salles le 25 juin 2021.