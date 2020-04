Le compositeur de “DOOM Eternal” Mick Gordon frustré par le mixage final de la bande originale

L’une des grandes choses à propos de DOOM Eternal et son prédécesseur était la musique du compositeur Mick Gordon. Gordon a réussi à reproduire l’intensité de l’adrénaline qui a rendu la bande originale de Bobby Prince pour les jeux DOOM originaux si mémorable. C’est pourquoi la nouvelle de la déception apparente de Mick envers Bethesda est surprenante.

L’histoire raconte qu’après un retard initial, la bande originale de DOOM Eternal est sortie le week-end dernier. Les audiophiles ont remarqué que la bande sonore, bien que géniale, souffrait d’une compression beaucoup plus importante que le DOOM de 2016, et résultait en un son mal mixé. Mick Gordon en a eu vent et s’est tourné vers Twitter pour expliquer qu’il n’avait pas fini de mixer lui-même une grande partie de l’album.

Je ne les ai pas mélangés et je ne l’aurais pas fait. Vous pourrez repérer la petite poignée de morceaux que j’ai mixés (Meathook, Command and Control, etc…) – Mick Gordon (@Mick_Gordon) 19 avril 2020

Mick n’a pas expliqué pourquoi il n’avait pas eu la possibilité de mixer toutes les pistes de l’album, mais son agacement était clairement apparent. C’est après qu’il ait fait de grands efforts pour obtenir une chorale «heavy metal» pour DOOM Eternal, et avait même fait un livestream montrant son processus de composition de la bande originale.

Bien sûr, si vous voulez vous plonger dans le moulin à rumeurs, selon un article non étayé sur le subreddit DOOM, une affiche affirme avoir eu une interaction avec Gordon via Instagram où Mick a déclaré qu’il doute qu’il travaillera à nouveau avec Bethesda. Rien de tout cela n’a été abordé par Gordon ou Bethesda, mais le fait demeure que vous avez un compositeur qui n’a pas eu le dernier mot sur son œuvre.

DOOM Eternal est maintenant disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.