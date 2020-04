Le compositeur de la Légion Jeff Russo sur Marvel Studios prenant le contrôle de X-Men

Le compositeur de la Légion, Jeff Russo, a partagé ces réflexions dans une récente interview sur Marvel Studios qui a repris la franchise X-Men et ce qu’il aimerait voir.

Legion a été la première série d’action en direct X-Men à venir de l’ère FOX et a été l’une des émissions de bandes dessinées les plus uniques de tous les temps. La série a pris fin après sa troisième saison et maintenant Marvel Studios avait retrouvé les droits des personnages X-Men. On ne sait pas où Marvel Studios emmènera les mutants pour le moment. Cependant, le créateur de la Légion, Noah Hawley, développait un film Doctor Doom avant la fusion Fox-Disney et a rencontré Kevin Feige.

L’un des aspects les plus uniques de Legion était sa partition, composée par Jeff Russo. Jeff Russo de Legion a rencontré Comicbook.com, où il a parlé de ce qu’il aimerait voir Marvel Studios faire avec les X-Men:

«Jouer avec la version musicale de Legion a été et sera, je pense, toujours l’un des plus grands moments que j’ai eu à faire la partition de toute ma vie. Je veux dire, Noah m’a permis de jouer dans un bac à sable dans lequel je n’avais jamais joué auparavant pour les médias visuels et il n’y avait pas de règles. Nous nous sommes essentiellement libérés de toutes les règles. Et je pense que si on nous demandait de faire un film X-Men de quelque sorte que ce soit, j’espère que ce cinéaste voudrait qu’il soit débridé de cette façon, parce que je pense que, certainement avec le personnage de David Haller, il semblait raisonnable de le faire. J’ai beaucoup aimé ça, donc je serais ravi de recommencer et je pense que cela pourrait fonctionner dans un sens beaucoup plus large. Mais qui sait? Nous essayons tous de faire de l’art. “

Voici le synopsis officiel de Legion:

Dès son enfance, David est passé d’un établissement psychiatrique à l’autre jusqu’à ce qu’au début de la trentaine, il rencontre et tombe amoureux d’une belle patiente en difficulté nommée «Syd» (Rachel Keller). Après que Syd et David ont partagé une rencontre surprenante, il a été contraint de faire face à la possibilité choquante que les voix qu’il entend et les visions qu’il voit puissent être réelles. Syd a conduit David à «Melanie Bird» (Jean Smart), une thérapeute exigeante mais stimulante qui dirige une équipe de spécialistes – «Ptonomy» (Jeremie Harris), «Kerry» (Amber Midthunder) et «Cary» (Bill Irwin) – chacun dont possède un cadeau unique et extraordinaire. Ensemble, ils ont aidé David à reconnaître et à exploiter ses pouvoirs cachés. Avec leur soutien, David a finalement déverrouillé une vérité profondément réprimée – il avait été hanté toute sa vie par un parasite malveillant au pouvoir inimaginable. Connue sous le nom de «Shadow King», cette créature malveillante est apparue sous la forme de l’ami de David «Lenny» (Aubrey Plaza), mais est en fait un ancien être nommé «Amahl Farouk». Dans une confrontation épique, David et ses amis ont combattu son démon, le forçant finalement à quitter le corps de David. Malheureusement, Farouk a trouvé un nouvel hôte – le mari de Mélanie «Oliver Bird» (Jemaine Clement) – et s’est échappé. Juste au moment où ils pensaient avoir gagné un moment de répit, un orbe mystérieux est apparu et a emmené David dans un endroit inconnu. David et Oliver étant portés disparus et Farouk en liberté, l’équipe forme une alliance improbable avec leur ancien ennemi «Clark» (Hamish Linklater) et son organisation gouvernementale bien financée, Division III. Pendant ce temps, Amahl Farouk (Navid Negahban) est sur une nouvelle voie pour atteindre un pouvoir infini et mettant fin au monde.

Les stars de la Légion Dan Stevens, Rachel Keller, Jean Smart, Jeremie Harris, Amber Midthunder, Bill Irwin, Aubrey Plaza, Jemaine Clement, Hamish Linklater, Navid Negahban, Harry Lloyd et Stephanie Corneliussen.

Source: Comicbook.com