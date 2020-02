Le compositeur de Star Wars dit que Disney n’a pas fait de mauvais mouvements avec la franchise

Guerres des étoiles les fans sont difficiles à satisfaire, et peu importe ce que fait Disney, il ne semble pas possible de les satisfaire tous. Mais selon le compositeur de Clone Wars, Kevin Kiner, la Maison de la souris n’a pas encore fait un mauvais appel en ce qui concerne les films et les émissions de télévision dans une galaxie très, très loin.

Depuis que la première trilogie a changé la façon dont le public regardait les films, la franchise a eu du mal à obtenir les mêmes résultats qui changent la donne. Les préquelles ne se sont pas très bien passées et les nouveaux films sous Disney n’ont pas eu beaucoup plus de chance. Star Wars: The Last Jedi est considéré par beaucoup comme un énorme swing et un raté et The Rise of Skywalker a amené certaines personnes à se demander s’ils étaient vraiment fans. Compte tenu de tous ces contrecoups négatifs, il est compréhensible que beaucoup puissent remettre en question les décisions prises par les hauts responsables de Lucasfilm depuis l’achat de Disney.

Mais tout le monde n’est pas du même avis sur la façon dont Star Wars a été géré. Kevin Kiner marque The Clone Wars depuis 2008 et il pense que Disney n’a pas fait le mauvais choix en ce qui concerne les films et les émissions de télévision. Dans une récente interview avec ScreenRant, il a expliqué pourquoi il pensait que la force était toujours forte avec Lucasfilm, en disant:

“… J’ai en quelque sorte toujours toujours baissé la tête et composé pour ce qui est en face de moi, et donc en termes d’avancement avec le prochain quoi que ce soit dans Star Wars, j’adore le faire. Je ne pense pas que des gars comme Dave Filoni et Kathleen Kennedy et les gens qui dirigent le navire, ils n’ont pas fait un mauvais appel pour autant que je puisse voir, donc je suis heureux de faire tout ce qui vient après et tout ce que je peux dire est j’espère que je pourrai composer pour Star Wars aussi longtemps que John Williams l’a fait, donc dans mes années 80 et toujours en marche, je serai vraiment heureux de cela. “

Kiner semble très satisfait de la façon dont les choses se passent, et c’est assez juste. Après tout, le spectacle sur lequel il travaille est l’une des propriétés les plus bien reçues de Star Wars et vient de lancer sa septième saison très attendue après une très longue interruption.

Cependant, pour ceux qui ne sont pas d’accord avec les affirmations du talentueux compositeur, la franchise est sur le point de prendre une toute nouvelle direction avec The High Republic, qui mettra en vedette de nouveaux Jedis, des méchants et peut-être même des dinosaures. Donc, pour ceux qui pensaient que la stratégie précédente ne fonctionnait pas, ce nouveau récit pourrait être exactement ce que le médecin a ordonné en obtenant Guerres des étoiles les fans d’arrêter de rejoindre le côté obscur et d’embrasser la lumière.