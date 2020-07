Le compositeur Ennio Morricone décède à 91 ans

Un triste jour pour lui septième art, puisque l’un de ses grands architectes est décédé. Aujourd’hui, lundi 6 juillet, la mort du compositeur italien a été confirmée Ennio Morricone, à l’âge de 91 ans, en raison de complications liées à une fracture du fémur.

Parler d’Ennio Morricone, c’est parler de l’un des principaux créateurs du cinéma mondial et, plus que cela, peut-être le meilleur narrateur auditif Histoire. N’oubliez pas que certains des 500 mélodies qu’il a composé pour entrer pleinement dans les ambiances proposées par des réalisateurs tels que Sergio Leone, Gissepe Tornatore et Quentin Tarantino.

Ennio Morricone est né à Rome, Italie en novembre 1928. Dès son plus jeune âge, il a montré un intérêt pour la musique et, bien que ses premiers pas aient été en tant que musicien (il était trompettiste), il a rapidement découvert sa capacité presque innée pour la musique. composition, lors de la création de mélodies pour radio et télévision.

Colonne fondamentale du western spaghetti

Bien qu’il ait commencé à composer pour des films à partir des années 1950, il l’a fait sans recevoir de crédit ou pour des films dont on se souvenait peu. Mais cela a changé quand il a rejoint Sergio Leone. Ensemble, ils étaient chargés de donner de la personnalité au genre de spaghetti occidental et comme l’échantillon principal est le légendaire Le bon, le laid et le mauvais et l’appel Trilogie dollar.

À partir de là (1966), Ennio Morricone a travaillé en continu avec des réalisateurs renommés, tels que Pier Paolo Pasolini, Roland Joffé, Bernardo BertolucciBrian de Palma, Giussepe Tornatore et plus récemment avec Quentin Tarantino.

Morricone a reçu son premier Oscar en 2016

Aussi incroyable que cela puisse paraître, il y a à peine quatre ans, Ennio Morricone a reçu son premier oscar, pour son travail The Hateful Eight. Mais bon, avant cela, il avait déjà été reconnu avec des prix comme BAFTA, le Lion d’Or honoraire du Festival du Film de Venise, le Légion d’honneur française et plus de cent autres reconnaissances, auxquelles cette année le Prix ​​Princesse des Asturies pour l’art.

John Williams et Ennio Morricone, Prix Princesse des Asturies 2020 pour les arts

« Dans les films qui ont fait sa réputation dans les années 1960 … la musique de Morricone est tout sauf une toile de fond », a déclaré le critique en 2007. Jon Parales pour le New York Times, parlant du temps de Morricone dans le spaghetti occidentalMais cela s’applique à la grande majorité de votre travail.

La nouvelle du décès d’Ennio Morricone a été confirmée par son avocat, Giorgio Assumma, qui – selon divers médias – a indiqué que le compositeur il a été admis depuis la semaine dernière, après une chute qui a provoqué une blessure au fémur. Repose en paix.