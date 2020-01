Le compositeur Matt Novack discute de la série «Police médicale» de Netflix

Sortez votre badge et vos gants médicaux, le nouveau spin-off de l’hôpital pour enfants, Medical Police, est maintenant disponible en streaming sur Netflix et nous avons une interview Matt Novack qui a été compositeur pour la série.

La série comique / d’action sur le mur met en vedette les anciens élèves de l’hôpital pour enfants Erinn Hayes et Rob Huebel en tant que médecins et policiers américains, en même temps … Cela fait presque quatre ans que l’hôpital pour enfants a pris fin et du buzz en ligne, cette nouvelle série ne pouvait pas avoir venir à un meilleur moment, car les fans l’accueillent à bras ouverts. La plupart de l’équipe créative de l’hôpital pour enfants est de retour pour la police médicale, y compris le compositeur Matt Novack. Il est difficile de naviguer musicalement dans un spectacle dans ce sous-genre, car à un moment, il se sent comme un thriller et le suivant, c’est une comédie de ballet, mais Novack fait un excellent travail pour trouver l’équilibre entre les deux, augmentant globalement l’action droite et les moments humoristiques slapstick. Le score d’une émission est d’une importance cruciale, car il indique aux téléspectateurs le type d’émotion qu’ils sont censés ressentir, nous avons donc décidé de discuter avec Novack de la création de la partition pour Medical Police. Lisez les questions et réponses exclusives ci-dessous.

WoN: La police médicale, comme l’hôpital pour enfants, a une certaine marque d’humour. Ce n’est pas tout à fait une parodie, mais ce n’est pas non plus censé être pris au sérieux. Quels défis ce sous-genre vous pose-t-il lorsque vous essayez de créer la partition?

Le plus grand défi est de trouver le bon ton. Avec cette marque de comédie, cela fonctionne en la jouant directement, donc en général, je vais la marquer comme un drame, ou un spectacle d’action / aventure sans que le score ne clignote au public. Cependant, il peut être facile de pousser trop loin pour que cela aide à avoir de grands collaborateurs comme je l’ai fait avec les showrunners afin que nous puissions affiner les indices et nous assurer que nous trouvons le bon équilibre. Cela s’est surtout produit au début de la phase d’expérimentation de la notation du premier épisode et du titre principal où nous avons essayé quelques tonalités et niveaux d’intensité différents. En plus de cela, il s’agit également de s’assurer que les blagues sont entendues et bien diffusées.

WoN: Parmi l’équipe créative, qui trouvez-vous vous donne le plus d’informations sur le score?

C’est difficile. Avec le recul, ils étaient tous à peu près les mêmes. Nous avons un processus assez démocratique de prise de notes où nous pesons tous et discutons des choses et je ne peux honnêtement pas penser que l’un d’eux se démarque comme ayant plus ou moins de commentaires. C’est vraiment une équipe très collaborative.

WoN: Beaucoup de compositeurs ont dit que marquer une série de streaming Netflix, c’est comme marquer un long film de 5 heures. Aviez-vous l’impression que c’était le cas avec la police médicale?

Absolument, d’autant plus que cette équipe a toujours aimé faire des épisodes par lots, même lorsque nous avons fait Childrens Hospital, nous allons donc repérer et commencer à travailler sur plusieurs épisodes à la fois, puis à la fin du processus, nous ferions la même chose à la fin avec des mixages finaux. J’ai toujours travaillé d’épisode en épisode, pour ma propre raison, mais nous avons fait des allers-retours un peu entre les épisodes, et il était extrêmement utile de voir comment les arcs de l’histoire se jouaient plus tard. Pas seulement en lisant les scripts, mais en voyant les épisodes sur la route d’où je travaillais.

WoN: Certains des personnages de la série ont-ils leurs propres thèmes? Si oui, avez-vous un favori?

Le thème principal du spectacle, ainsi que des fragments et des variations de ses différentes pièces, est utilisé partout pour le duo de Lola (Erinn Hayes) et Owen (Rob Huebel) et certainement mon préféré. C’était amusant de découvrir différentes variantes et façons de le jouer, ainsi que d’injecter les fragments tout au long de la partition. Ensuite, il y a des motifs plus courts pour certains personnages secondaires, méchants et thèmes situationnels. Un des méchants, Tran / Lavator, a ce motif en colère joué sur des synthés ou des guitares qui était toujours amusant à jeter. C’est si simple, mais tellement exagéré.

WoN: Du premier épisode au dernier, le ton de la partition a-t-il changé ou s’est-il adapté au fil de l’histoire? Ou étiez-vous assez cohérent avec le palais général pour toute la saison?

Le premier épisode commence comme un épisode de l’hôpital pour enfants, nous utilisons donc certains de ces thèmes et de notre palais pour quelques indices jusqu’à ce que Lola et Owen commencent à enquêter et qu’ils soient entraînés dans un nouveau monde et que la partition devienne plus de la police médicale à la fin de ça. Une fois le deuxième épisode commencé, nous sommes assez enfermés dans le palais pour le reste de la série, à l’exception d’une poignée de signaux originaux / amusants et de voyages musicaux secondaires.

WoN: Medical Police est en quelque sorte un spin-off de l’hôpital pour enfants. Parce que l’hôpital pour enfants était en natation pour adultes et que la police médicale est sur Netflix, les vibrations de l’émission sont-elles très différentes?

Oui et non. Je pense qu’en termes de comédie, les vibrations sont similaires et cela ressemble à une progression naturelle de Childrens. La plus grande différence de ton vient de la police médicale ayant un arc d’histoire d’une saison par opposition à des épisodes uniques de 15 minutes chacun avec des histoires autonomes; donc cette histoire prend son temps, les blagues se développent sur plusieurs épisodes, il y a une continuité réelle et le ton est cohérent d’un épisode à l’autre.

WoN: Y a-t-il des émissions Netflix que vous regardez actuellement?

J’ai vraiment apprécié Living With Yourself, Paul Rudd était génial. Je suis en train de rattraper The Crown et de regarder Lost in Space, et je viens de regarder le premier épisode de Dracula qui était plutôt génial. Au plaisir de le terminer.

WoN: Quelle est la prochaine étape pour vous?

J’aide actuellement avec de la musique supplémentaire pour le compositeur Jefferson Friedman sur Harley Quinn (DC Universe) qui a été une explosion, puis ce printemps / été je devrais marquer Unplugging, un long métrage de comédie réalisé par Debra Neil-Fisher; écrit par Matt Walsh et Brad Morris que j’attends avec impatience!