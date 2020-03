Le compte OnlyFans d’Aaron Carter avec sa petite amie est de retour

Aaron Carter a fait les gros titres ces derniers mois. Presque tout ce qu’il fait pourrait être considéré comme une nouvelle pour certains. Il a récemment eu une énorme dispute avec sa petite amie qui a entraîné la suppression de leur compte OnlyFans, mais il est de nouveau opérationnel. Lisez la suite pour en savoir plus sur la situation.

Qu’est-ce que OnlyFans?

Aaron Carter | Gabe Ginsberg / .

OnlyFans est un service de médias sociaux que les gens peuvent utiliser pour créer

de l’argent via les abonnés. Les gens paient pour avoir accès à certains profils

frais. Les profils peuvent comporter un certain nombre de choses. Une recherche sur Google

vous dire tout ce que vous devez savoir.

Carter et sa petite amie ont taquiné leur compte OnlyFans pour

semaines avant de supprimer définitivement le lien. Ils facturent 26 $ par mois en exclusivité

accès à tout sur leur profil. Si vous n’êtes pas abonné, vous ne pouvez pas

voir vraiment beaucoup de rien.

Leurs OnlyFans

compte compte un total de 43 articles, dont 30 photos et 6 vidéos. Il y a

déjà plus de 6 400 likes sur les messages.

Le compte OnlyFans d’Aaron Carter est de retour après un incident

Carter et sa petite amie se sont récemment disputés sur Instagram Live dont les fans parlent encore. Certains fans ont même pris le temps d’enregistrer le tout et de le publier sur Twitter. Dans la vidéo, Carter hurle sur sa petite amie, Melanie Martin. Il l’a accusée d’avoir un numéro de gars dans son téléphone sous le nom d’une fille. Les choses empirent à partir de là et il l’a même accusée d’avoir envoyé des nus alors qu’ils étaient ensemble. Carter lui dit de sortir de sa maison dans la vidéo.

Après cet incident, leurs deux biographies Instagram sont devenues

vierge et ils ne se sont plus marqués. Même le lien du compte OnlyFans

n’était plus actif, incitant les gens à se demander ce qui se passait vraiment.

Cependant, les choses semblent à nouveau bien parce qu’elles sont

apparaissant à nouveau dans les histoires et biographies Instagram de l’autre. Le lien vers OnlyFans

est également actif à nouveau.

Aaron Carter publie une image de lui-même et de Melanie Martin

Amsterdam était vive et belle. Nous nous sommes dirigés vers Moscou pour la deuxième partie de nos vacances super difficile d’obtenir les visas si vite mais nous les avons eu !!! Russie suivant pic.twitter.com/vPkj6Nyp2m

– Aaroncarter (@aaroncarter) 1 mars 2020

Carter a récemment publié une image aux côtés de sa petite amie et

son chien, Nala. Ils semblent allongés dans leur lit. “Je t’aime 3000”, Carter a sous-titré le poste.

Les fans ont passé un bon moment à commenter le récent post de Carter avec

Martin et ils ne se sont pas retenus sur ce qu’ils ressentaient.

“Je pensais qu’ils avaient rompu?” a demandé un utilisateur Instagram.

Un autre fan pense que Carter aime autre chose

Martin. “Pft, vous adorez son compte bancaire”, ont-ils déclaré.

Un utilisateur ne pense pas que ce soit Martin que Carter

aime. “Vous aimez le chien, elle sera remplacée dans quelques mois hahahaha,”

a commenté l’utilisateur Instagram.

De nombreux fans ont dit souhaiter bonne chance à Carter avec sa petite amie

malgré toutes les turbulences ces derniers temps. Bien que certaines personnes aient essayé de s’amuser avec

la situation, de nombreux fans semblent soutenir Carter et sa petite amie. Garder

revenant pour en savoir plus sur Aaron Carter.